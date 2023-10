Στους Pierre Agostini, Ferenc Krausz και Anne L’Huillier απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Φυσικής για την εξερεύνηση του κόσμου των ηλεκτρονίων.

Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών το βραβείο δόθηκε στους τρεις επιστήμονες «για τις πειραματικές μεθόδους που παράγουν παλμούς φωτός διάρκειας ενός αττοδευτερολέπτου για τη μελέτη της δυναμικής των ηλεκτρονίων στην ύλη».

Οι βραβευθέντες αναγνωρίζονται για τα πειράματά τους, τα οποία έδωσαν στην ανθρωπότητα νέα εργαλεία για την εξερεύνηση του κόσμου των ηλεκτρονίων στο εσωτερικό των ατόμων και των μορίων. Οι τρεις επιστήμονες κατέδειξαν έναν τρόπο δημιουργίας εξαιρετικά σύντομων παλμών φωτός, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των γρήγορων διαδικασιών κατά τις οποίες τα ηλεκτρόνια κινούνται ή αλλάζουν.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

