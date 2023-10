Στους Katalin Kariko και Drew Weissman απονεμήθηκε το Νόμπελ Ιατρικής, οι οποίοι, σύμφωνα με την Ακαδημία, συνέβαλαν σε έναν πρωτοφανή ρυθμό ανάπτυξης εμβολίων κατά της COVID-19.

Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημόνων ήταν κρίσιμες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων mRNA κατά του COVID-19 κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που ξεκίνησε στις αρχές του 2020.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023