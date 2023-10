Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στο Παλλάς της Βουκουρεστίου το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας σήκωσε για 29η φορά στην ιστορία του αυλαία με την προβολή της μικρού μήκους ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Strange way of Life» και της μεγάλου μήκους ταινίας «Περασμένες ζωές» της Σελίν Σονγκ. Η αυλαία τυπικά πέφτει το Σάββατο 7 Οκτωβρίου με την απονομή των βραβείων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αλλά προβολές θα γίνουν τόσο στις 8 όσο και στις 9 του μηνός (αν και στις 9 θα προβληθούν δύο ταινίες σε μόνο μια αίθουσα, το ΙΝΤΕΑΛ).

Πολλών λογιών ταινίες, καινούργιες και παλιές, μεγάλου μήκους και μικρού, μυθοπλασίας και τεκμηρίωσης, προσφέρουν ήδη απολαυστικές στιγμές στο κοινό του φεστιβάλ. Όμως για διάφορους λόγους, όπως πάντα, πολύς κόσμος δεν έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει όλες τις ταινίες που θα ήθελε. Συνεπώς, με την προϋπόθεση ότι μια ταινία την ημέρα είναι αρκετή και με το χέρι στην καρδιά, καθ ότι έχουμε ιδία γνώση, κάνουμε εδώ τις δικές μας επιλογές για το φεστιβαλικό δεκαήμερο από σήμερα Δευτέρα 2 Οκτωβρίου ως την προσεχή 9 του μηνός.

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου

Μια νύχτα στο Scala/ Scala!!! (Αγγλία, 2023) – Αστυ, 20.00 (διάρκεια 96’)

Στο πλαίσιο του μεγάλου φετινού αφιερώματος των Νυχτών Πρεμιέρας στον arthouse λονδρέζικο κινηματογράφο Scala που στην δεκαετία του 1980 υπήρξε στέκι εκατοντάδων σινεφίλ ανάμεσα στους οποίους μετέπειτα σκηνοθέτες όπως ο Κρίστοφερ Νόλαν και ο Μάρτιν Μακ Ντόνα, προβάλλεται και το ντοκιμαντέρ «Scala!» που αφορά την ιστορία της εν λόγω αίθουσας (η οποία έχει κλείσει). Το συν σκηνοθέτησαν οι Τζέιν Τζάιλς – Άλι Κάτερολ, ενώ η Τζάιλς, που υπήρξε υπεύθυνη προγράμματος στο Scala έχει επίσης καταγράψει την ιστορία της στο βιβλίο «Scala Cinema (1978-1993)». Οι δύο σκηνοθέτες θα παραστούν στην προβολή. Θυμίζουμε ότι στο αφιέρωμα εντάσσονται ταινίες όπως οι «Διχασμένοι» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, «Ο ένοικο» του Ρόμαν Πολάνσκι και «Out of the blue» του Ντένις Χόπερ, οι οποίες είχαν προβληθεί στο Scala.

Τρίτη 3 Οκτωβρίου

Strange way of Life (Ισπανία, 2023) – Ιντεάλ, 21.30 (διάρκεια 31’)

Ο νόμος του πόθου/ La ley del deseo (Ισπανία, 1985) – Ιντεάλ (διάρκεια 102΄)

Η πρότασή μας για την Τρίτη είναι δύο διαφορετικές μεν αλλά παράλληλα και τόσο όμοιες «στιγμές» του Ισπανού σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ που προβάλλονται η μία μετά την άλλη. Μια μικρού μήκους φετινή ταινία και μια από το παρελθόν. Στο «Strange way of life», ο Αλμοδόβαρ αποτίει τιμή στο είδος του γουέστερν μέσα από μια δική του ιστορία ομοφυλοφιλικού έρωτα, ανάμεσα σε έναν εκπρόσωπο του νόμου (Ιθαν Χοκ) και έναν ράντσερ (Πέδρο Πασκάλ). Και στον «Νόμο του πόθου», μια από τις πρώτες ταινίες του Αλμοδόβαρ που παίχτηκαν στην Ελλάδα, ζωή και τέχνη μοιράζονται το ίδιο καυτό κρεβάτι μέσα από την σχέση ενός γκέι σκηνοθέτη και ενός ανερχόμενου ηθοποιού (Αντόνιο Μπαντέρας).

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου

Τοτέμ /Totem (Μεξικό/ Γαλλία/ Δανία, 2023) – Δαναός 2, 21.30 (διάρκεια 95’)

Στο επίκεντρο της ιστορίας αυτής της διεθνούς συμπαραγωγής η οποία είναι επίσης η επίσημη υποβολή του Μεξικού για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2023, θα βρούμε ένα επτάχρονο κορίτσι το οποίο μαζί με την ευρύτερη οικογένειά του, ετοιμάζεται για τον εορτασμό των γενεθλίων του πατέρα του. Μέσα στην φούρια των προετοιμασιών όμως αλλά και του πάρτι που θα ακολουθήσει, το κοριτσάκι συνειδητοποιεί ότι αυτή η γιορτή αποτελεί ταυτόχρονα έναν μελαγχολικό αποχαιρετισμό και πως η αληθινή αγάπη παραμένει μοναδικό καταφύγιο κόντρα στις μεγάλες θλίψεις αυτού του κόσμου. Βραβευμένη στο Φεστιβάλ Βερολίνου αποτελεί μια από τις ωραιότερες δημιουργίες που έχουν γίνει για την παιδική ηλικία.

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου

20.000 είδη μελισσών /20,000 Especies de Abejas (Ισπανία, 2023) – Αστορ, 19.15 (διάρκεια 125’)

Κατά την διάρκεια ενός καλοκαιριού στην χώρα των Βάσκων, ένα οκτάχρονο τρανς κορίτσι, μέσα από τη συναναστροφή του με συγγενείς, εκ των οποίων άλλοι είναι λιγότερο και άλλοι περισσότερο ανοιχτόμυαλοι, προσπαθεί να κατανοήσει τις αλλαγές που συντελούνται στον εύθραυστο εσωτερικό του κόσμο. Σύμμαχος του κοριτσιού σε αυτή την προσπάθεια, η μητέρα του που στέκει ενθαρρυντικά στο πλευρό του. Τρυφερότητα και τραχύτητα με βαρόμετρο την «προεφηβική αναζήτηση» φτιάχνουν ένα αξιόλογο συναισθηματικό κοκτέιλ στο ντεμπούτο της Ισπανίδας Εστιμπαλίθ Ουρεσόλα Σολαγουρέν στην μεγάλου μήκους σκηνοθεσία. Το πρόσωπο βέβαια που εκ των πραγμάτων ξεχωρίζει είναι η μικρής Σοφία Οτέρο που για την θαυμάσια ερμηνεία της βραβεύτηκε στο φετινό Φεστιβάλ Βερολίνου.

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου

Priscila (ΗΠΑ, 2023 – Ιντεάλ, 22.00 (διάρκεια 110′)

Η Σοφία Κόπολα («Χαμένοι στην μετάφραση», «Μαρία Αντουανέτα») στρέφει την φεμινιστική ματιά της στην ανορθόδοξη ενηλικίωση της Πρισίλα Πρίσλεϊ (Κέιλι Σπέινι – Κόπα Βόλπι γυναικείας ερμηνείας στο τελευταίο φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας) η οποία από τα 17 μέχρι τα 27 της χρόνια βρέθηκε στο πλευρό του απόλυτου ποπ ειδώλου, του Ελβις Πρίσλεϊ (Τζέικομπ Ελόρντι). Ο Πρίσλεϊ την αγαπούσε σαν φυλαχτό όμως μπορούσε, επίσης, να γίνει πολύ σκληρός απέναντί της. Μια ασυνήθιστη βιογραφία που εστιάζει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της ζωής του Πρίσλεϊ και στηρίζεται στα απομνημονεύματα της Πρίσλεϊ (που υπήρξε σύμβουλος στο σενάριο). Η αποκρυστάλλωση ενός ονείρου δίνει την θέση της στην σκληρή πραγματικότητα αλλά και την ουσιαστική ωρίμανση της κεντρικής ηρωίδας.

Σάββατο 7 Οκτωβρίου

Πράσινα σύνορα/ Zielona granica (Πολωνία / Τσεχία / Γαλλία / Βέλγιο, 2023) – Δαναός 1, 21.15 (διάρκεια 147′)

Βραβευμένη με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο τελευταίο Φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας, η ασπρόμαυρη ταινία της έμπειρης Ανιέσκα Χόλαντ τοποθετείται στα βαλτώδη δάση που σχηματίζουν το λεγόμενο «πράσινο σύνορο» μεταξύ Λευκορωσίας και Πολωνίας και παρακολουθεί με ευθεία ματιά και χωρίς περιστροφές, την προσπάθεια μιας οικογένειας προσφύγων από την Συρία να πατήσουν στέρεα κάπου στην Ευρώπη όπου αναζητούν μια καλύτερη ζωή. Δεν είναι καθόλου εύκολο, παγιδευμένοι καθώς είναι στη γεωπολιτική κρίση που έχει κατασκευάσει η προπαγάνδα του Λευκορωσου δικτάτορα Αλεξάντερ Λουκασένκο αλλά και το απολυταρχικό καθεστώς της Πολωνίας. Κάθε ελπίδα των προσφύγων στηρίζεται πάνω στην προσπάθεια μιας ομάδας γυναικών ακτιβιστών που το μόνο που θέλουν είναι να βοηθήσουν.

Κυριακή 8 Οκτωβρίου

Ξερά χόρτα /Kuru otlar ustune, (2023, Τουρκία / Γαλλία / Γερμανία) – Aστορ 18.00 (διάρκεια 197′)

Με το γνώριμο σκηνοθετικό ύφος του, με τα μεγάλα σε διάρκεια πλάνα, τις «εκκωφαντικές σιωπές» και τον ρόλο της φύσης, ο Τούρκος δημιουργός auteur Νούρι Μπίλγκε Τσεϊλάν σχολιάζει τις ανθρώπινες σχέσεις στους καιρούς μας μέσα από την ιστορία ενός μεσήλικα δάσκαλου στον τέταρτο χρόνο της υποχρεωτικής θητείας του σε έναν παραδοσιακό οικισμό της Ανατολίας, ο οποίος θα κατηγορηθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε μια μαθήτριά του με την οποία είχε εμμονή. Τα «Ξερά χόρτα» απέσπασαν το βραβείο γυναικείας ερμηνείας (Μερβέ Ντιζντάρ) στο τελευταίο φεστιβάλ των Καννών και είναι η επίσημη πρόταση της Τουρκίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2023.

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου

Άγνωστοι μεταξύ τους/ All of us strangers. (2023, Aγγλία) – Ιντεάλ 21.00 (διάρκεια 104’)

Μετά τις θαυμάσιες ταινίες «45 χρόνια» και «Weekend», ο Βρετανός σκηνοθέτης Αντριου Χέιγκ αξιοποιεί ιδανικά το πρωταγωνιστικό ντουέτο των Άντριου Σκοτ και Πολ Μέσκαλ (υποψήφιος για Όσκαρ Α ρόλου για το «Aftersun») για μια ουσιαστική ταινία αγάπης γύρω από δύο άντρες που κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται αποκλεισμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο μέσα σε ένα άδειο κτίριο. Το μυστικό της ταινίας βρίσκεται στο παρελθόν τους και στο πως οι ανοιχτοί λογαριασμοί τους μαζί του μπορούν να κλείσουν, έστω και επώδυνα. Εδώ βλέπεις και την σκηνοθετική μαεστρία του Χέιγκ. Αυτή η εύθραυστη αλλά χωρίς εύκολες συγκινήσεις ταινίας, αναμένεται να γίνει μια από τις πιο αγαπησιάρικες της τρέχουσας σεζόν.