«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για την εταιρεία αυτή από τις σχέσεις της με τη δημιουργική κοινότητα. Αυτό περιλαμβάνει ηθοποιούς, σεναριογράφους, σχεδιαστές κινουμένων σχεδίων, σκηνοθέτες και παραγωγούς», φέρεται να δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Disney Bob Iger, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες απεργίες σεναριογράφων και ηθοποιών την Τετάρτη (09/08).

«Σέβομαι και εκτιμώ βαθιά τους ανθρώπους αυτούς που είναι ζωτικής σημασίας στην εξαιρετικά δημιουργική δραστηριότητα που τροφοδοτεί αυτή την εταιρεία και τη βιομηχανία μας. Ελπίζω διακαώς ότι θα μπορέσουμε να βρούμε γρήγορα λύσεις στα ζητήματα που μας έφεραν σε ρήξη τους τελευταίους μήνες. Και δεσμεύομαι προσωπικά να εργαστώ προς την κατεύθυνση αυτού του αποτελέσματος» συμπλήρωσε.

“It is my fervent hope that we quickly find solutions to the issues that have kept us apart these past few months,” said Bob Iger today of the Writers Guild strike on Disney’s earnings call. “And I am personally committed to achieve this result” https://t.co/SiI9GqBcwo

