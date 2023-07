Ο δύο φορές βραβευθείς με Όσκαρ ηθοποιός Kevin Spacey – γνωστός για τους πολλές φορές μοχθηρούς του κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους, μεταξύ των οποίων και ο Frank Underwood στην σειρά House of Cards – μετά από σχεδόν έξι χρόνια αφότου άρχισαν να εμφανίζονται καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά εναντίον του, κρίθηκε τελικά αθώος την Τετάρτη (26/07) από το σώμα ενόρκων της Βρετανίας και για τις εννέα κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης. Μετά από μια πολύωρη συνεδρίαση, η οποία διήρκησε πάνω από δώδεκα ώρες, οι ένορκοι του Southwark Crown Court του Λονδίνου κατέληξαν στην απόφασή τους.

Μπορεί μετά την ανακοίνωση της απόφασης ο οσκαρικός ηθοποιός να ξεφύσηξε με ανακούφιση, αλλά το τι θα σημάνει η ετυμηγορία του Southwark Crown Court του Λονδίνου για την καριέρα του Spacey από εδώ και πέρα παραμένει ακόμα ασαφές. Μιλώντας στο γερμανικό περιοδικό Zeit Magazin τον περασμένο Ιούνιο, ο ηθοποιός ενόψει της δίκης του είχε δηλώσει: «Σε 10 χρόνια, δεν θα σημαίνει τίποτα. Η δουλειά μου θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ό,τι εγώ, και αυτό είναι που θα μνημονεύεται. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που είναι έτοιμοι να με προσλάβουν τη στιγμή που θα απαλλαγώ από αυτές τις κατηγορίες».

Το πιθανότερο είναι ότι, απαλλαγμένος πλέον από όλες τις κατηγορίες εις βάρος του, ο Spacey θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει τη φήμη του και να ξαναχτίσει την καριέρα του. Ο ηθοποιός μπορεί να είναι, όπως είπε ο συνήγορός του Patrick Gibbs KC στους ενόρκους στο Southwark Crown Court κατά την υπεράσπισή του, «ερωτύλος, ασυγκράτητος και ελαφρώς ιδιόρρυθμος» αλλά, σύμφωνα με δύο πλέον δικαστικές αποφάσεις στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αυτό δεν τον καθιστά σεξουαλικό παραβάτη. Με το όνομά του ακηλίδωτο, ο Spacey είναι πιθανόν να σκέφτεται ήδη την επιστροφή του στη μεγάλη οθόνη. Άλλωστε, ως ηθοποιός, ήταν, είναι και θα είναι εξαιρετικός.

#KevinSpacey has been found not guilty of committing sexual offences against four men in the UK between 2001 and 2013. The 64-year-old Oscar winner cried as he was cleared after a trial which started at the end of June. (video: USA TODAY) pic.twitter.com/3eOCFOfmM9

— Warm Talking (@Warm_Talking) July 26, 2023