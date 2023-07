Τον Ιούνιο του 1993, η Sinead O’Connor, σε δημόσια επιστολή της που δημοσιεύτηκε στους Irish Times, ζητούσε από τους ανθρώπους να «σταματήσουν να την πληγώνουν», ενώ μεταξύ άλλων ανέφερε: «αν καταφέρω να καταπολεμήσω τις φωνές των γονιών μου / και να αποκτήσω μια αίσθηση αυτοεκτίμησης / Τότε θα μπορώ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ να τραγουδήσω…».

Μόλις τρία χρόνια νωρίτερα είχε γίνει γνωστή με το «Nothing Compares 2 U» του Πρινς, σε μία από τις πλέον αέρινα ανθρώπινες ερμηνείες της ποπ / ροκ μουσικής. Τριάντα χρόνια μετά την παραπάνω επιστολή, ήρθε το τέλος στην αντιφατική ζωή της. Σε όλα τα χρόνια της κυνήγησε και κυνηγήθηκε από τους δαίμονές της. Εκτός από τα προβλήματα που αφορούσαν την ψυχική της υγεία, είχε να διαχειριστεί και την αυτοκτονία του γιου της Σέιν, πριν 18 μήνες.

Η τελευταία της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν μια φωτογραφία του γιου της στο Twitter, όπου έγραψε: «Από τότε ζω ως νεκρό πλάσμα της νύχτας… Ηταν ο έρωτας της ζωής μου, το λυχνάρι της ψυχής μου. Ημασταν μια ψυχή. Ηταν ο μόνος άνθρωπος που με αγάπησε άνευ όρων. Είμαι χαμένη χωρίς αυτόν».

Σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στο RTÉ, τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Ιρλανδίας, η οικογένεια της τραγουδίστριας σημείωσε τα εξής: «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Σινέντ. Η οικογένειά της και οι φίλοι της είναι συντετριμμένοι και έχουν ζητήσει απόρρητο αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή». Η Σινέντ Ο’ Κόνορ, όπως πολύ προφητικά τραγούδησε στην αρχή της καριέρας της, δεν μπόρεσε να συγκριθεί με κανέναν άλλο συνάδελφό της. Φύση ασυμβίβαστη, τα έβαλε με όλους και με όλα, με τη δισκογραφική βιομηχανία, ακόμη και με τον Πάπα. Το 1992 είχε προκαλέσει την οργή των καθολικών, σχίζοντας κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής μια φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη-Παύλου Β’, λέγοντας τη φράση «Πολεμήστε τον αληθινό εχθρό».

Οι αγώνες της

Σε όλη τη διάρκεια της μουσικής της σταδιοδρομίας ήταν… εκνευριστικά – για τους άλλους – ειλικρινής. Τόσο για τις πνευματικές της αναζητήσεις, τον ακτιβισμό, τις κοινωνικοπολιτικές της απόψεις, καθώς και τους αγώνες της, υπέρ όσων αντιμετωπίζουν ζητήματα με την ψυχική τους υγεία. Το 1999 χειροτονήθηκε ιερέας από τη Latin Tridentine Church, μια αίρεση που δεν αναγνωρίζεται από την κυρίαρχη Καθολική Εκκλησία. Μιλούσε με συνέπεια για θέματα που σχετίζονται με την κακοποίηση παιδιών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οργανωμένη θρησκεία και τα δικαιώματα των γυναικών. Το 2017 άλλαξε το όνομά της σε Magda Davitt. Αφού ασπάστηκε το Ισλάμ το 2018, το άλλαξε σε Shuhada’ Sadaqat. Ωστόσο, πριν από τον θάνατό της, συνέχισε να ηχογραφεί και να εμφανίζεται με το αρχικό της όνομα.

Γεννημένη ως Sinéad Marie Bernadette O’Connor στο Δουβλίνο στις 8 Δεκεμβρίου 1966, έγινε γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με το ντεμπούτο της άλμπουμ «The Lion and the Cobra» και σημείωσε παγκόσμια επιτυχία το 1990 με μια διασκευή του τραγουδιού του Πρινς «Nothing Compares 2 U». Μετά το διαζύγιο των γονιών της όταν εκείνη ήταν οκτώ ετών, η Ο’ Κόνορ ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε σωματικά (από τη μητέρα της) – κάτι που περιγράφεται λεπτομερώς στο τραγούδι της «Fire on Babylon» – και είχε ταχθεί υπέρ των κακοποιημένων παιδιών.