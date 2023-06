Μέσω ενός tweet συνεχάρη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την ορκωμοσία του ως πρωθυπουργού.

«Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, να έχουμε αποτελέσματα για τους πολίτες στην Ελλάδα και ολόκληρη την ΕΕ» υπογράμμισε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο συγχαρητήριο μήνυμά της προς τον πρωθυπουργό.

«Συγχαρητήρια Κυριάκο Μητσοτάκη για την ορκωμοσία σου ως Πρωθυπουργός.

Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, να έχουμε αποτελέσματα για τους πολίτες στην Ελλάδα και ολόκληρη την ΕΕ. Το επίκεντρό μας: ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, να επιτύχουμε στις κλιματικές και τις ψηφιακές μεταβάσεις, με την υποστήριξη του NextGenerationEU» επισημαίνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της στο twitter.

Congratulations @kmitsotakis on being sworn in as Prime Minister.

I look forward to continuing our cooperation, to deliver for citizens in Greece and the whole EU.

Our focus: growth and jobs, succeeding the climate and digital transitions, with the support of #NextGenerationEU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 26, 2023