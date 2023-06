Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες για παράνομη κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων και παρακώλυση της δικαιοσύνης. Οι επτά κατηγορίες εναντίον του πρώην προέδρου περιλαμβάνουν συνωμοσία για παρεμπόδιση, εσκεμμένη διατήρηση εγγράφων και ψευδείς δηλώσεις, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο ίδιος ανέφερε μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που έχει δημιουργήσει ότι οι δικαστικές αρχές ενημέρωσαν τους δικηγόρους του πως τού ασκείται δίωξη για παράνομο χειρισμό απορρήτων εγγράφων που του προσάπτεται στο τέλος της θητείας του.

«Η διεφθαρμένη κυβέρνηση Μπάιντεν ενημέρωσε τους δικηγόρους μου πως μου ασκήθηκε δίωξη, κατά τα φαινόμενα για την απάτη με τα κουτιά», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος, που ονειρεύεται να «ανακαταλάβει» τον Λευκό Οίκο το 2024.

Πρόσθεσε πως κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μαϊάμι την Τρίτη (13η Ιουνίου).

Σε βίντεο που ανέβασε αργότερα στην πλατφόρμα, ο μεγιστάνας διατράνωσε την «αθωότητά του».

‘I’m an innocent man,’ Trump says.

Donald Trump has been charged with seven counts in a fresh indictment – including retaining classified government documents. The former US president claims the case is a «hoax».

— Sky News (@SkyNews) June 9, 2023