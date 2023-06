Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Μail, η επιχείρηση που διευθύνουν οι γονείς της Κέιτ Μίντλεντον, Κάρολ και Mάικλ καταρρέει. Οι πιστωτές μιλούν για «προδοσία» καθώς η επιχείρηση με είδη πάρτι που ξεκίνησαν το 1987 οι Μίντλεντον έχει χρέη ύψους 2,6 εκατομμυρίων λιρών.

Χάρη στα έσοδα της «Party Pieces», τα τρία τους παιδιά σπούδασαν στο Marlborough College, το οποίο κοστίζει 42.930 λίρες το χρόνο, και τους επέτρεψε να αγοράσουν ένα αρχοντικό έναντι 4,7 εκατομμυρίων λιρών.

Party Pieces, the company created by Kate Middleton’s parents, is officially no longer a part of the Middleton family portfolio. https://t.co/xsfuuCNPhe

Τα χρέη εκτιμώνται πλέον σε 2,6 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης των διαχειριστών. Πρόκειται για 218.749 λίρες προς την τράπεζα RBS για ένα δάνειο κατά την διάρκεια της πανδημίας, 456.008 λίρες σε άλλους πιστωτές και 1,4 εκατομμύρια λίρες σε μη εξασφαλισμένα δάνεια. Στην έκθεση σημειώνεται ότι είναι «εξαιρετικά απίθανο» να πάρουν κάτι οι πιστωτές.

Μεταξύ αυτών που πλήττονται είναι ο ιδιοκτήτης του κτήματος στο Μπέρκσαϊρ όπου η εταιρεία είχε την έδρα της για πολλά χρόνια.

Kate Middleton’s family business, Party Pieces, has fallen on difficult times and is yet to pay back a taxpayer-funded loan received during the pandemic.https://t.co/yvtAm2RuWC

