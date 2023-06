Για 330 άτομα, τα οποία έχουν καταλήξει σε νησίδα στη μέση του Έβρου, κάνει λόγο ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Οι εγκλωβισμένοι μετανάστες φέρονται να είναι χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, με κάποιους από αυτούς να βρίσκονται εκεί εδώ και ημέρες.

‼️UPDATE: as far as we have been informed, three different groups are on this island, in total around 330 people. Many among them are stranded on the islet for several days now. #Greek authorities are aware of the presence of the people but refuse to evacuate them! https://t.co/cXc2NO3Eip

