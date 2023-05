Προορισμός όλο και περισσότερων «luxury» ξενοδοχειακών αλυσίδων γίνεται η Ελλάδα και ειδικότερα η Αθήνα, τα τελευταία χρόνια, καθώς πολύ γνωστές διεθνείς υπερπολυτελείς επωνυμίες επιλέγουν την πρωτεύουσα και την χώρα μας, για να επεκτείνουν το δίκτυο τους.

Πολυτελείς αλυσίδες

Η άφιξη των πολυτελών αλυσίδων στη χώρα επηρεάζει θετικά και τα τουριστικά έσοδα καθώς φιλοξενούν τουρίστες υψηλής εισοδηματικής κατηγορίας, ενώ αυξάνεται παράλληλα η μέση τιμή δωματίου καθώς οι περισσότερο πολυτελείς μονάδες «τραβούν» προς τα πάνω και τις υπόλοιπες σε ότι αφορά την τιμή του δωματίου. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τον δείκτη trivago Hotel Price Index, η μέση τιμή δωματίου στην Αθήνα αυξήθηκε τον Μάιο στα 173 ευρώ κατά 31,6% σε σύγκριση με πέρυσι.

Όπως σημείωσε ο απερχόμενος Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) κ. Γιάννης Ρέτσος απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ot.gr πολλές ξένες πολυτελείς αλυσίδες είναι στη χώρα ενώ και άλλες ετοιμάζονται να έρθουν. Όσον αφορά τις τιμές πρόσθεσε ότι στα 5στερα και τις πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες το «γκαπ» των τιμών μεταξύ της Αθήνας και άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών έχει μειωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Ως τόσο η ανάγκη αναβάθμισης του ξενοδοχειακού προϊόντος είναι πάντα επίκαιρη.

Ποιες είναι οι νέες «αφίξεις»

Επισημαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια μια σειρά ξένων υπερπολυτελών αλυσίδων εισήλθαν στη χώρα μας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε την Aman Resorts που ανέλαβε από τον Αύγουστο του 2012 την διαχείριση του Amanzoe στο Πόρτο Χέλι, και την Four Seasons που ανέλαβε την άνοιξη του 2018 τη διαχείριση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Ειδικότερα η δεύτερη άλλαξε το status της ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς.

Επίσης αναπτυχθήκαν ή σχεδιάζουν να αναπτυχθούν και ορισμένες από τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες του κόσμου με τις Luxury επωνυμίες τους.

Hilton και ΤΕΜΕΣ

Για παράδειγμα ο όμιλος Hilton που έχει σημαντική παρουσία στην Ελλάδα με τα Curio Collection by Hilton, κ.ά. φέρνει τα Luxury «ονόματα» Conrad Hotels & Resorts, και Waldorf Astoria Hotels & Resorts για το ανακαινισμένο ακίνητο της ΤΕΜΕΣ στο κέντρο της Αθήνας (το πρώην Hilton Αθηνών).

Στην Costa Navarino της ΤΕΜΕΣ, η Marriot που είναι ήδη στη χώρα μας παρούσα με πολλές επωνυμίες (Autograph Collection Hotels, Marriott Hotels & Resorts, Westin Hotels & Resorts, κ.λ.π.) έφερε το W Hotel που περιλαμβάνεται στην κατηγορία των Luxury επωνυμιών που διαθέτει

Η ΤΕΜΕΣ δικαιώνοντας τον χαρακτηρισμό «λοκομοτίβα» του ελληνικού τουρισμού είναι φορέας και άλλων πολυτελών αλυσίδων στη χώρα μας. Έτσι στην Costa Navarino θα λειτουργήσει από φέτος το καλοκαίρι μια ακόμη πολυτελής και φημισμένη ξενοδοχειακή αλυσίδα η Mandarin Oriental που θα διαχειρίζεται το νέο resort της Costa Navarino που βρίσκεται στο Navarino Bay.

Το βραβευμένο Mandarin Oriental Hotel Group έχει στην ιδιοκτησία του και διαχειρίζεται μερικά από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία, θέρετρα και residences του κόσμου. Ξεκινώντας τη δραστηριότητά του από την Ασία έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο brand, κάτω από την ομπρέλα του οποίου λειτουργούν 36 ξενοδοχεία και 8 residences σε 24 χώρες

One & Only

Μια ακόμη άφιξη κορυφαίας πολυτελούς επωνυμίας είναι της One & Only, η οποία μετά το Μαυροβούνιο, επεκτείνει την παρουσίαση της στην Ευρώπη, με τρεις επενδύσεις στην Ελλάδα. Πρόκειται για One & Only Aesthesis που θα ανοίξει τον Οκτώβριο του 2023 στα πρώην «Αστέρια Γλυφάδας» στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε μια έκταση 21 στρεμμάτων. Πρόκειται για μία επένδυση της Grivalia Hospitality, που περιλαμβάνει 127 δωμάτια, σουίτες και ιδιωτικές βίλες, ενώ στις εγκαταστάσεις του θα περιλαμβάνεται το Chenot Spa. Το One & Only Kea στο νησί της Τζιας αναμένεται επίσης να ανοίξει μέσα στο 2023, ενώ ήδη πωλούνται οι πολυτελής βίλες που βρίσκονται γύρω από αυτό. Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει και νέο θέρετρο, το οποίο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται στη Μύκονο.

Banyan Tree

Το 2026 θα κάνει το ντεμπούτο της μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη και η διεθνούς φήμης πολυτελής αλυσίδα Banyan Tree του Ομίλου Accor και μάλιστα στην Αιτωλοακαρνανία. Πρόκειται για τη μεγάλη επένδυση Varko Bay της RND Investments ύψους 182 εκατ. ευρώ που θα αναπτυχθεί στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, απέναντι από τη Λευκάδα. Το project περιλαμβάνει ξενοδοχείο με 116 πολυτελείς βίλες και 45 branded κατοικίες. Θα διαθέτει τρία εστιατόρια και μπαρ, όπως και τουριστική μαρίνα με δυνατότητα ελλιμενισμού γιοτ έως 40 μέτρων. Ο Όμιλος της Banyan λειτουργεί πάνω από 60 ξενοδοχεία παγκοσμίως, με πλάνα για περισσότερα από 50 έργα έως το 2025. Η Accor έχει έντονη παρουσία στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά με τις αλυς΄διες Angsana, , MGallery Hotel Collection, Novotel Hotels, κ.α.

Στο επενδυτικό σχέδιο «Elounda Hills» που στην πλήρη ανάπτυξη του θα ανέλθει σε 500 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει ξενοδοχεία, βίλες, κατοικίες και άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις και ξεκινά σύντομα τις πρώτες εργασίες, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί το 2027, το ένα μεγάλο ξενοδοχείο θα λειτουργήσει κάτω από το brand «1 Hotels» του Starwwod Capital Group.

Δεν είναι ακόμη εδώ

Ωστόσο πολλές είναι ακόμη οι Luxury αλυσίδες που δεν διαχειρίζονται μονάδες στη χώρα μας, αλλά μπορεί να εμφανισθούν τα επόμενα χρόνια καθώς μια σειρά ξενοδοχειακών projects είναι σε εξέλιξη. Για παράδειγμα σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις για το ποιες εταιρείες θα αναλάβουν την διαχείριση των δυο ξενοδοχείων της ΤΕΜΕΣ στο Ελληνικό. Όπως εκτιμάται θα είναι αλυσίδες που δεν έχουν μέχρι σήμερα παρουσία στη χώρα μας.

Πάντως μεταξύ των αλυσίδων luxury που απουσιάζουν από την Ελλάδα περιλαμβάνονται οι Ritz-Carlton, St. Ergas, η JW Marriott, και EDITION της Marriot. Επίσης απουσιάζει προς το παρόν η αλυσίδα Rosewood Hotels & Resorts η οποία διαχειρίζεται 30 «one-of-a-kind» luxury ξενοδοχεία σε 18 χώρες με 25 νέες ιδιοκτησίες να είναι υπο κατασκευή. Η αλυσίδα αναμένεται να ανοίξει το 2024, το Rosewood Munich στο Μόναχο, το Rosewood Amsteram το Rosewood Rome κα.

Ακόμη εκτός ελληνικής αγοράς είναι και ονομαστή Six Senses, μια κορυφαία επωνυμία του Ομίλου Intervontinental (IHG) o οποίος έχει σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά με άλλες επωνυμίες.

Πιο ανθεκτικός ο τουρισμός πολυτελείας

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στελέχη ξενοδοχειακών ομίλων ο τουρισμός πολυτελείας είναι ο πιο ανθεκτικός σε δύσκολες καταστάσεις όπως διαπιστώθηκε στην πανδημία γιατί ήταν η πρώτη αγορά που επανήλθε. Όπως είπε στο Delphi Forum η πρόεδρος του ομίλου ΛΑΜΨΑ (Mεγάλη Βρεταννία, King George, Athens Capital MGallery) κ. Χλόη Λασκαρίδη o τουρισμός πολυτελείας είναι ο πιο ανθεκτικός όπως διαπιστώθηκε στην πανδημία γιατί ήταν η πρώτη αγορά που επανήλθε και είναι από τις αγορές που παραμένει ανθεκτική τώρα με τον πληθωρισμό.

«Η Αθήνα έχει περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς, δεν υπάρχουν πολλά high end προϊόντα. Υπάρχει χώρος. Σε ό,τι αφορά, μάλιστα, τη μέση τιμή των ξενοδοχείων της πόλης, είναι πολύ πίσω. Σίγουρα υπάρχει μέλλον. Αλλά θα πρέπει να αλλάξει και η πόλη για να προσελκύσουμε τους πελάτες. Είναι σίγουρο ότι η Αθήνα τα επόμενα 5 χρόνια θα αλλάξει σημαντικά και σε αυτό το κομμάτι της αγοράς και θα υπάρξουν και νέες κατηγορίες προϊόντων», πρόσθεσε η κα. Λασκαρίδη.

Phaea Resorts

Από την πλευρά της η κ. Κωνστάντζα Σμπώκου- Κωνσταντακοπούλου, διευθύνουσα σύμβουλος των Phaea Resorts, επισημαίνοντας ότι μεταβαίνοντας σε ένα τουριστικό προϊόν ακριβότερο, στο luxury μπορούμε να έχουμε πιο αποδοτικές επενδύσεις αυξάνοντας έσοδα και τζίρο. Η κα. Σμπώκου σημείωσε ακόμη ότι σήμερα έχει αλλάξει η αντίληψη για τον ελληνικό τουρισμό, έχει μπει στον χάρτη του luxury τουρισμού. Έχουν βελτιωθεί κάπως οι υποδομές και έχουν συμβάλει στο να κοιτούν οι μεγάλες εταιρείες την Ελλάδα

Τέλος εκτίμησε ότι η Ελλάδα είναι σε μία πιο ώριμη φάση να αναπτύξει και τα δικά της luxury brands που θα προσελκύσουν ταξιδιώτες ιδιαίτερων απαιτήσεων, οι οποίοι επιζητούν την αυθεντικότητα και όχι απλά την πολυτέλεια.