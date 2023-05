Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε σήμερα τη Ρώμη, όπου συνάντησε πολιτικούς ηγέτες αλλά και τον Πάπα Φραγκίσκο.

«Μια σημαντική επίσκεψη για την επικείμενη νίκη της Ουκρανίας!» έγραψε στο Twitter καθώς προσγειωνόταν στην ιταλική πρωτεύουσα.

Today in Rome. I’m meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex . An important visit for approaching victory of Ukraine! 🇮🇹🤝🇺🇦🤝🇻🇦

Αρχικά, ο Ζελένσκι πραγματοποίησε μία κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον ομόλογό του Πρόεδρο Ματαρέλα και στη συνέχεια συνάντησε την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Η επίσκεψη έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ιταλία έχει ιστορικά ισχυρούς δεσμούς με τη Μόσχα.

Μάλιστα, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ηγέτης του συντηρητικού κόμματος Forza Italia του κυβερνητικού συνασπισμού, είναι παλιός φίλος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, με τον οποίο πήγαιναν μαζί εκδρομές και αντάλλαζαν δώρα γενεθλίων.

Παράλληλα και ο Ματέο Σαλβίνι, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχει εκφράσει συχνά φιλορωσικά αισθήματα και επέκρινε τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ουκρανός Πρόεδρος δεν αναμένεται να συναντήσει ούτε τον Σαλβίνι ούτε τον Μπερλουσκόνι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Ζελένσκι και της Τζόρτζια Μελόνι, ο Ουκρανός ηγέτης κάλεσε «όλους τους Ιταλούς πολιτικούς ηγέτες και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών» να επισκεφθούν την Ουκρανία, ώστε «να δουν τι ήταν ικανός να μας κάνει ένας άνθρωπος, τι ήταν ικανός ο Πούτιν και θα καταλάβετε γιατί πολεμάμε αυτό το κακό».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Ζελένσκι αναχώρησε για το Βατικανό, όπου είχε συνομιλίες με τον Πάπα.

Σε ανακοίνωσή της, η Αγία Έδρα ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες «συζήτησαν την ανθρωπιστική και πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία που προκλήθηκε από τον συνεχιζόμενο πόλεμο» κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης που διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

Ο ποντίφικας και ο πρόεδρος Ζελένσκι «συμφώνησαν αμφότεροι στην ανάγκη να συνεχιστούν οι ανθρωπιστικές προσπάθειες για την υποστήριξη του πληθυσμού».

«Ο Πάπας τόνισε ιδιαίτερα την επείγουσα ανάγκη για «ανθρώπινες χειρονομίες» προς τους πιο εύθραυστους ανθρώπους, τα αθώα θύματα της σύγκρουσης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάπας Φραγκίσκος έχει πει συχνά ότι το Βατικανό είναι έτοιμο να λειτουργήσει ως μεσολαβητής στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, δήλωσε ότι το Βατικανό επεξεργαζόταν ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας ότι η αποστολή «δεν είναι ακόμη δημόσια. Όταν είναι δημόσια, θα μιλήσω γι’ αυτό».

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ της Ουκρανίας και του Βατικανού έχει υπάρξει ταραχώδης. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Αύγουστο, ο πρέσβης της Ουκρανίας στο Βατικανό σε μία πρωτοφανή κίνηση επέκρινε τον Πάπα, αφού ο ποντίφικας αναφέρθηκε στην Darya Dugina, κόρη ενός Ρώσου υπερεθνικιστή, που σκοτώθηκε από βόμβα σε αυτοκίνητο, ως «αθώο θύμα πολέμου».

Το Σάββατο είναι η πρώτη φορά που ο ηγέτης της Ουκρανίας συναντά τον Πάπα από την έναρξη του πολέμου, ενώ είχαν ξανασυναντηθεί το 2020.

I met with Pope Francis @Pontifex.

I’m grateful for his personal attention to the tragedy of millions of Ukrainians. I spoke about tens of thousands of deported 🇺🇦 children. We must make every effort to return them home.

In addition, I asked to condemn 🇷🇺 crimes in Ukraine.…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023