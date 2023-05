Θρήνος και οδύνη στο Βελιγράδι για τα 9 θύματα της τραγωδίας σε σχολείο. Ο 14χρονος μαθητής και δράστης της επίθεσης Κόστα Κετσμάνοβιτς έχει συλληφθεί και έχει οδηγηθεί σε εξειδικευμένο τμήμα ψυχιατρικής κλινικής και για τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του Ινστιτούτου Ψυχολογικής Υποστήριξης Εφήβων.

Οι αστυνομικές αρχές στη Σερβία έχουν συλλάβει και τους γονείς του 13χρονου δράστη που αιματοκύλισε το δημοτικό σχολείο Βάντισλαβ Ρίμπνικαρ στην κεντρική συνοικία Βράτσαρ της σερβικής πρωτεύουσας σκοτώνοντας οκτώ μαθητές και ένα φύλακα του σχολείου.

Από αύριο Παρασκευή η χώρα θα τηρήσει τριήμερο εθνικό πένθος.

Ανατριχιαστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως, καθώς στο σπίτι του 14χρονου βρέθηκε κατάλογος με τα ονόματα των μαθητών που ήθελε να σκοτώσει καθώς και σχεδιάγραμμα του σχολείου το οποίο ανέφερε με λεπτομέρειες την πορεία που θα ακολουθούσε.

«Στο σχεδιάγραμμα του σχολείου που βρήκαμε στο διαμέρισμα του ανέφερε λεπτομερώς ποια πορεία θα ακολουθήσει σε ποιες αίθουσες θα εισέλθει και ποιους μαθητές θα σκοτώσει. Φαινόταν σα να περνούσε επίπεδα σε βίντεο παιχνίδι» ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο αστυνομικός διοικητής του Βελιγραδίου Βεσέλιν Μίλιτς.

Αποκάλυψε επίσης ότι ο δράστης κατά την ανάκριση δήλωσε ότι πήγαινε συχνά με τον πατέρα του σε σκοπευτήριο όπου έκανε σκοποβολή με το πιστόλι που χρησιμοποίησε κατά την επίθεση στο σχολείο. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα γεγονός, ωστόσο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο 14χρονος άλλαξε πρόσφατα τμήμα με αίτημα του ιδίου αλλά στο νέο περιβάλλον που έφτασε δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί και δεν είχε συνάψει φιλικές σχέσεις με συμμαθητές του.

Ο πρόεδρος της Σερβίας αποκάλυψε επίσης σε συνέντευξη Τύπου ότι -αν και αριστούχος- δεχόταν συνεχώς πιέσεις από τους γονείς του για τους βαθμούς.

