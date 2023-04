Μπαίνοντας πλέον και επίσημα στην προεκλογική περίοδο, μετά και τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, όπου ζητήθηκε η διάλυση της Βουλής, οι στοιχηματικές εταιρείες προσφέρουν αποδόσεις για τις επιδόσεις των κομμάτων στις επερχόμενες εκλογές.

Μεγάλο φαβορί για την πρωτιά η Νέα Δημοκρατία

Το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέση δεν είναι άλλο, σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, από το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεικτικά, μεγάλη στοιχηματική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χώρα μας δίνει την απόδοση για την πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας μόλις στο 1.60. Δεύτερος έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με απόδοση 6.00, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με απόδοση 300.00. Ακολουθεί το ΚΚΕ με απόδοση 2000.00 ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 5000.00.

Τα στοιχήματα όμως που προσφέρονται δεν αφορούν μόνο την πρώτη θέση στις επικείμενες εκλογές αλλά επεκτείνονται και σε μία σειρά από τα άλλα διακυβεύματα των εκλογών. Πιο συγκεκριμένα, αποδόσεις δίνονται και για τον αριθμών των κομμάτων που θα κατορθώσουν να πιάσουν το όριο του 3% στην κάλπη και θα καταφέρουν να εισέλθουν στη νέα βουλή. Αυτή τη στιγμή, στην ίδια εταιρεία, το να μπουν έξι ή και περισσότερα στη νέα βουλή δίνει απόδοση μόλις 1.16, ενώ όποιος επιθυμεί να ποντάρει στο ότι η σύνθεση του κοινοβουλίου μετά τις προσεχείς εκλογές θα αποτελείται από 5 ή και λιγότερα κόμματα μπορεί να το κάνει με απόδοση 4.70.

Στο 32,75% το οριακό ποσοστό της ΝΔ σύμφωνα με τις στοιχηματικές – Στο 29,5% του ΣΥΡΙΖΑ

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για όσους το επιθυμούν να στοιχηματίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια στα ποσοστά που θα πάρει το κάθε κόλπα στην κάλπη, πέραν από τη σειρά προτίμησης στην οποία θα το επιλέξουν οι ψηφοφόροι. Αναλυτικότερα, το ποσοστό που τίθεται ως όριο για τη Νέα Δημοκρατία είναι το 32,75%. Όσοι επιθυμούν να ποντάρουν στο ότι η Νέα Δημοκρατία θα λάβει ποσοστό μεγαλύτερο του 32,75% μπορούν να το κάνουν με απόδοση 1.87 ενώ ακριβώς ίδια είναι η απόδοση και για τον στοιχηματισμό σε ποσοστό μικρότερο του 32,75% για το κυβερνών κόμμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, όπως είναι φυσικό, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ως όριο στοιχηματισμού, καθώς όσοι επιθυμούν να ποντάρουν στο ότι θα λάβει ποσοστό μεγαλύτερο του 29,50% μπορούν να το κάνουν με απόδοση 1.87%, ενώ η ίδια απόδοση προσφέρεται και σε όσους θέλουν να στοιχηματίσουν σε ποσοστό μικρότερο του 29,50%.

Το ποσοστό που αυτή τη στιγμή τίθεται ως όριο στοιχηματισμού για το ΠΑΣΟΚ είναι το 9,75%, με την απόδοση για υψηλότερο ποσοστό να είναι αισθητά μικρότερη από εκείνη για χαμηλότερο, καθώς για το over 9,75% δίνεται απόδοση 1.45% ενώ για το under 3,95%. Όσον αφορά το ΚΚΕ, το over 6,15% βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 1.60 ενώ το under στο 2.25. Για την Ελληνική Λύση το over 3,95% έχει απόδοση 1.45 ενώ το under 2.65. Τέλος, για το ΜέΡΑ 25 το over 3,75% έχει απόδοση 1.70 ενώ το under 2.08.

Διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων και ποσοστό αποχής

Όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων, τα οποία από τις στοιχηματικές εταιρείες προβλέπεται να είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, η διαφορά που έχει τεθεί ως όριο στοιχηματισμού είναι εκείνη του 3,25%. Εάν κάποιος επιθυμεί να ποντάρει πως η Νέα Δημοκρατία θα έχει διαφορά μεγαλύτερη του 3,25% μπορεί να το κάνει με απόδοση 1.80 ενώ εάν θέλει να ποντάρει πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφέρει να ψαλιδίσει τη διαφορά σε μικρότερο του 3,25% ποσοστό ή και να περάσει μπροστά μπορεί να το κάνει με απόδοση 1.95

Όσον αφορά το ποσοστό της αποχής, εκεί ως πιο πιθανό νούμερο ορίζεται το 40%. Πιο πιθανό θεωρείται όμως το over 40%, όπου ποντάρεται με απόδοση 1.70, την ίδια ώρα που το under βρίσκεται στο 2.08.

Η εικόνα που δίνουν οι στοιχηματικές

Σύμφωνα λοιπόν με την εξέταση των αποδόσεων, αυτή τη στιγμή, λίγο λιγότερο από έναν μήνα δηλαδή πριν από τις κάλπες, η εικόνα που δείχνουν οι στοιχηματικές είναι η εξής: Η Νέα Δημοκρατία θα νικήσει τις εκλογές, με διαφορά 3,25% από τον δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να συγκεντρώσει ποσοστό αυτοδυναμίας. Την ίδια ώρα η βουλή θα είναι εξακομματική, ενώ η αποχή θα βρίσκεται περίπου στο 40%.