Το δικαστήριο της Γιούτα έκρινε αθώα τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Γκουίνεθ Πάλτροου στην υπόθεση τραυματισμού ενός σκιέρ κατά τη διάρκεια σύγκρουσης των δύο στην πίστα του σκι σε πολυτελές θέρετρο του Παρκ Σίτι το 2016.

Οι ένορκοι έκριναν ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν έφταιγε για τη σύγκρουση, μια ετυμηγορία που ολοκλήρωσε μια εβδομάδα καταθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης που διερεύνησε την εθιμοτυπία του σκι, την ιατρική ιστορία και την κουλτούρα των διασημοτήτων.

