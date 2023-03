Σε μία σπάνια κίνηση, το αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στην δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένο βίντεο που δείχνει την αναχαίτιση από την Ρωσία του αμερικανικού drone παρακολούθησης που καταρρίφθηκε επάνω από την Μαύρη Θάλασσα πριν από δύο ημέρες.

Στο βίντεο, εμφανίζεται ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-27 να πλησιάζει σε πολύ μικρή απόσταση το αμερικανικό drone MQ-9 Reaper και να απελευθερώνει ένα σύννεφο αερίου ή υγρού δίπλα του, το οποίο σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους είναι καύσιμα, σε μία προσπάθεια να προκληθεί βλάβη στο αμερικανικό σκάφος που πετούσε επάνω από την Μαύρη Θάλασσα.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης απώλεια της τροφοδοσίας οπτικού υλικού έπειτα από άλλον κοντινό ρωσικό ελιγμό, ο οποίος, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, είχε ως αποτέλεσμα την πρόσκρουση του ρωσικού αεροσκάφους στο drone. Το βίντεο τελειώνει με τις εικόνες της κατεστραμμένης προπέλας του drone, που προκλήθηκε από την σύγκρουση, καθιστώντας το drone ανεπίδεκτο χειρισμού.

Το βίντεο έχει διάρκεια 40 δευτερολέπων, έχει τύχει επεξεργασίας για να περικοπεί η διάρκειά του, αλλά δείχνει τα γεγονότα κατά την χρονική τους αλληλουχία, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Η Ρωσία αρνήθηκε τις κατηγορίες της Ουάσινγκτον και αντίθετα επέρριψε την ευθύνη για την κατάρριψη στους «απότομους ελιγμούς» του drone, ισχυριζόμενη ότι το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος δεν ήρθε σε επαφή με το αμερικανικό.

Η δημοσίευση του βίντεο ακολουθεί τις τηλεφωνικές επικοινωνίες ανάμεσα στον αμερικανό στρατηγό Μαρκ Μίλεϊ, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, και τον ρώσο ομόλογό του Βαλέρι Γκερασίμοφ και ανάμεσα στον αμερικανό υπουργό Αμυνας Λόιντ Οστιν και τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Σοϊγκού.

Ο στρατηγος Μίλεϊ δήλωσε χθες στους δημοσιογράφους ότι είναι σαφές πως η αναχαίτιση και η παρενόχληση του drone από τα ρωσικά αεροσκάφη ήταν σκόπιμη, αλλά παραμένει αδιευκρίνιστο αν οι ρώσοι πιλότοι είχαν την πρόθεση να πλήξουν το αμερικανικό αεροσκάφος- μία κίνηση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και το ρωσικό αεροσκάφος.

Το βίντεο:

BREAKING: U.S. military releases dramatic declassified video taken by MQ-9 Reaper drone that shows the moment that a Russian Su-27 fighter jet collided with it after attempting to spray the drone with jet fuel. https://t.co/XGoVQN7ppJ pic.twitter.com/X9vH6qtFGf

— ABC News (@ABC) March 16, 2023