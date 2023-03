Εκλογές στις 14 Μαΐου στην Τουρκία ανακοίνωσε επίσημα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Το έθνος μας θα πάει στις κάλπες για να εκλέξει τον πρόεδρο και τους βουλευτές του στις 14 Μαΐου», επιβεβαίωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του μετά την υπογραφή της εκλογικής απόφασης.

#BREAKING Türkiye to hold presidential and parliamentary elections on May 14, President Erdogan announces pic.twitter.com/3pYDMt4tgs

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 10, 2023