Το τρίο των διεθνών αστέρων ενώθηκε με την Ελβετική ωρολογοποιία για το λανσάρισμα της νέας συλλογής Aqua Terra Shades. Οι ambassadors της Μάρκας Zoë Kravitz, Zhou Dongyu και Eddie Redmayne εμφανίζονται σε μια δημιουργική καμπάνια που προβάλλει τα χρωματιστά, νέα μοντέλα.

Η Zoë Kravitz συνδέθηκε με την οικογένεια της OMEGA το 2022. Η Αμερικανίδα ηθοποιός, σκηνοθέτης και μοντέλο έχει κατακτήσει υψηλές κριτικές για το ρόλο της στη σειρά “Divergent”, στις ταινίες “Fantastic Beasts” καθώς και στη μεγάλη επιτυχία του HBO “Big Little Lies” για την οποία κέρδισε την υποψηφιότητα για βραβείο στο Screen Actors Guild Award. Ακόμη, έκλεψε την παράσταση ως Catwoman στην ταινία “The Batman”. Είναι φυσικό κατά συνέπεια να θεωρείται αυτή τη στιγμή μια από μια από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς στο χώρο της ψυχαγωγίας.

Για την προώθηση της μεγάλης γκάμας των νέων ρολογιών τη Zoë συμπληρώνουν οι επίσης ambassadors της Μάρκας Zhou Dongyu κι Eddie Redmayne σε μια αποκλειστική καμπάνια με το όνομα “Every Shade of You”.

Το θέμα της καμπάνιας είναι η προσωπική έκφραση του κάθε ανθρώπου μέσα από την επιλογή του χρώματος, γιορτάζοντας έτσι την προσωπικότητα του κάθε χρήστη. Είτε πρόκειται για τη φωτεινότητα του Shell Pink είτε για την απλότητα του Sandstone, αυτή η συλλογή σίγουρα θα ταιριάξει με τη διάθεσή σας.

Η καμπάνια προβάλλει μια σειρά τολμηρών φωτογραφίσεων και μικρών φιλμ, αποκαλύπτοντας διάφορες πτυχές του χαρακτήρα του κάθε ambassador. Όλοι τους είναι ντυμένοι στα μαύρα και περιβάλλονται από μια ποικιλία χρωμάτων υπογραμμίζοντας έτσι τις ζωηρές χρωματικές επιλογές των καντράν του Aqua Terra.

H Zhou Dongyu έγινε μέλος της OMEGA το 2022. Η Κινέζα ηθοποιός είναι γνωστή για τις βραβευμένες της ερμηνείες σε είδη που εναλλάσσονται από θρίλερ σε ρομαντικές κωμωδίες.

Είναι η πιο νέα ηθοποιός που έχει λάβει τους τρεις πιο σημαντικούς επαίνους στην ιστορία των Κινέζικων φιλμ. Η λίστα της με βραβεία περιλαμβάνουν της καλύτερης ηθοποιού στα 53α Golden Horse Awards το 2016 για το “Soul Mate” και της καλύτερης ηθοποιού για το “Better Days” στα 39α Κινηματογραφικά Βραβεία Hong Kong και τα 33α Βραβεία Rooster Awards.

Διαθέτοντας ένα ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο στυλ, ο Άγγλος ηθοποιός Eddie Redmayne είναι ambassador της OMEGA εδώ και χρόνια, από το 2015.

Ο διάσημος σταρ έχει ένα εντυπωσιακό κατάλογο ρόλων συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου με Όσκαρ ρόλου του στο “The Theory of Everything” καθώς κι αυτών στις διακεκριμένες ταινίες “Fantastic Beasts” series, “The Trial of the Chicago 7”, “Les Misérables”, “The Danish Girl” και “The Good Nurse”.

Ο Raynald Aeschlimann, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της OMEGA, λέει “Ο Eddie, η Zoë και η Zhou είναι οι ιδανικοί πρωταγωνιστές για αυτήν την καμπάνια. Το δημιουργικό τους πνεύμα, το ευέλικτο ταλέντο τους και το ποικιλόμορφο lifestyle τους ταιριάζουν απόλυτα σε αυτήν την πολύπλευρη συλλογή. Ελπίζουμε ότι αυτή η προσέγγιση θα εμπνεύσει τους καταναλωτές μας να επιλέξουν ποια είναι τα χρώματα που θα ήθελαν και οι ίδιοι να φορέσουν.”

Η συλλογή Aqua Terra Shades προσφέρει μια ευρεία χρωματική ποικιλία καντράν με ένα φάσμα που κινείται μεταξύ των χρωμάτων του ωκεανού και της γης. Σε διαστάσεις 34 mm ή 38 mm, τα ρολόγια αυτά δίνουν στους πελάτες της Μάρκας πολλές επιλογές ανάλογα με το στιλ τους, με παστέλ αποχρώσεις όπως το Atlantic Blue, το Bay Green ή το Terracotta.