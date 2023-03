Αν είστε έστω και λίγο σαν εμένα, αυτές τις μέρες κάθεστε σε αναμμένα κάρβουνα, περιμένετε την τελετή των Όσκαρ σαν τη δευτέρα παρουσία, ξενυχτάτε να βλέπετε τις ταινίες που δεν προλάβατε μες στη χρονιά, αλλά που τελικά τα κατάφεραν και είναι υποψήφιες να μπουν στο φτιαγμένο από χρυσό σελιλόιντ κινηματογραφικό Πάνθεο• κρατάτε σημειώσεις για την κάθε ταινία και μπλέκεστε σε συζητήσεις με γνωστούς κι αγνώστους σινεφίλ, βάζοντας στοιχήματα για τους μεγάλους νικητές στην κάθε κατηγορία κι εκθέτοντας επιχειρήματα υπέρ και κατά των υποψηφίων.

Κάθε χρόνο, ο ίδιος ενθουσιασμός. Φέτος, όμως, λίγο μεγαλύτερος. Κι αυτό, κυρίως, λόγω των ταινιών και των συντελεστών τους. Από πέρυσι κρατήσαμε το «CODA», τη Jessica Chastain, το «Dune» και το ξέσπασμα του Will Smith, για το οποίο μιλάμε ακόμα. Τώρα που έσπασε τη σιωπή του για το χαστούκι και ο Chris Rock και πλησιάζει η φετινή απονομή, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε.

Φέτος, λοιπόν, ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον κινηματογράφο. Κι αυτό σε αρκετά μεγάλο βαθμό αποτυπώνεται και στις φετινές υποψηφιότητες και το γεγονός ότι σε ελάχιστες κατηγορίες μπορεί κανείς να βάλει το χέρι του στη φωτιά και να ξεστομίσει με θάρρος μια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα. Παρόλα αυτά, θα κάνουμε μια προσπάθεια.

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Υποψηφιότητες: «Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο», «Avatar: The Way of Water», «Tár», «Elvis», «Top Gun: Maverick», «Τα Πνεύματα του Ινισέριν», «Τα Πάντα Όλα», «Το Τρίγωνο της Θλίψης», «Women Talking», «The Fablemans».

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που φέτος στην κατηγορία για την Καλύτερη Ταινία της χρονιάς βλέπουμε και μεγάλα blockbuster και ανεξάρτητες παραγωγές και εκπροσώπους τόσο του arthouseσινεμά και της streaming κουλτούρας.

Τίποτα δεν μοιάζει να πήγε όπως περιμέναμε, όμως το αποτέλεσμα μάλλον αντικατοπτρίζει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία του θεάματος.

Πολλά από τα υποτιθέμενα φαβορί, όπως το «Bardo» του Alejandro Iñarittu ή το «Till» της ChinonyeChukwu, δεν τα κατάφεραν. O Steven Spielberg μπήκε στην κούρσα με τον αέρα του νικητή αρχικά, όμως πλέον είναι μάλλον απλώς χαρούμενος που έφτασε ως εδώ. Κι αυτό γιατί βρέθηκε στα καλά του καθουμένου να συναγωνίζεται την πιο μακάρια χαοτική ταινία που έφτασε ποτέ να περάσει το κατώφλι των Όσκαρ, το «Τα Πάντα Όλα».

Όλοι μιλούν για αδιαμφισβήτητη νίκη. Και, έχοντας δει την ταινία πολύ πρόσφατα, νομίζω πως δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί τους, μιας και η ταινία στ’ αλήθεια σηματοδοτεί μια γενεαλογική αλλαγή στην κινηματογραφική κουλτούρα που έχει τελικά διεισδύσει στην ίδια την κινηματογραφική γλώσσα. Κι αυτό συμβαίνει πραγματικά πολύ σπάνια.

Από την άλλη όμως, έχει να ανταγωνιστεί τη νικήτρια ταινία του Χρυσού Φοίνικα για το 2022, το «Τρίγωνο της Θλίψης», αλλά και το ήδη πολυβραβευμένο «Τα Πνεύματα του Ινισέριν» δια χειρός Martin MacDonagh, ταινίες που έχουν πολλούς λόγους να βρίσκονται υποψήφιες στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Και φυσικά τo γερμανικής παραγωγής «Ουδέν Νεότερο από το Δυτικό Μέτωπο» που για πολλούς είναι το δεύτερο μεγάλο φαβορί της χρονιάς και μια ηχηρή δήλωση από το Netflix πως σκοπεύει να δίνει παρουσία στα Όσκαρ κάθε χρόνο από δω και πέρα.

Όσκαρ Καλύτερου Α΄Γυναικείου Ρόλου

Υποψηφιότητες: Ana de Armas για το «Blonde», Cate Blanchett για το «Tár», Andrea Riseborough για το «To Leslie», Michelle Williams για το «The Fabelmans», Michelle Yeoh για το «Τα Πάντα Όλα».

Ενώ στην κατηγορία για την Καλύτερη Ταινία τα πράγματα περιπλέκονται και οι απόψεις διίστανται, σε αυτήν εδώ την κατηγορία τα πράγματα είναι ελαφρώς πιο απλά, αλλά όχι κι ακριβώς απλά.

Το ματς φέτος παίζεται ανάμεσα σε δύο μεγάλες κυρίες: την Cate Blanchett και την Michelle Yeoh. Και οι δύο μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό υποδυόμενες η μεν την ιδιοφυή μαέστρο Lydia Tár και η δε μια Κινεζοαμερικανίδα ιδιοκτήτρια καθαριστηρίου που καλείται να σώσει το πολυσύμπαν.

Και οι δύο έχουν βραβευτεί ήδη εκτενώς φέτος, όμως μετά τα βραβεία «Screen Actors Guild Awards», φαίνεται ότι η Yeoh έχει κάποιες παραπάνω πιθανότητες να είναι η νικήτρια. Μια τέτοια νίκη θα ήταν πολύ βαρύνουσας σημασίας, καθώς η Yeoh είναι η πρώτη Ασιάτισσα υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Όσκαρ Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου

Υποψηφιότητες : Brendan Fraser για τη «Φάλαινα», Colin Farrell για «Τα Πνεύματα του Ινισέριν», Austin Butler για το «Elvis», Bill Nighy για το «Living», Paul Mescal για το «Aftersun».

Άλλη μια κατηγορία στην οποία έχουμε μάχη στήθος με στήθος. Από τον εξαιρετικό Butler, ο οποίος μπήκε τόσο βαθιά στο ρόλου του Έλβις που ακόμα και σήμερα μιλάει σαν τον Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ και την τελευταία μεγάλη ανακάλυψη του σινεμά Paul Mescal, μέχρι τον Farrell που θα μπορούσε να κάνει την ανατροπή και τον Nighy που θα μπορούσε να γίνει ο Antony Hopkins των φετινών Όσκαρ, η εν λόγω κατηγορία μοιάζει με άλλο ένα κινηματογραφικό ντέρμπι.

Όμως μετά τη μεγάλη νίκη του στα «Screen Actors Guild Awards», έχω την αίσθηση ότι ο μεγάλος νικητής φέτος μπορεί δικαιωματικά να είναι ο Brendan Fraser, ο οποίος με τη «Φάλαινα» δήλωσε και πάλι ηχηρό παρών στη μεγάλη οθόνη. Επιπλέον, υποκριτικά υποστήριξε σε αρκετά μεγάλο βαθμό την τεράστια σωματική μεταμόρφωση που απαιτούσε το σενάριο, κάτι που φαίνεται πως θέλει να τιμήσει φέτος η Ακαδημία.

Όσκαρ Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου

Υποψηφιότητες : Angela Bassett για το «Black Panther: Wakanda Forever», Hong Chau για τη «Φάλαινα», Kerry Condon για «Τα Πνεύματα του Ινισέριν», Stephanie Hsu για το «Τα Πάντα Όλα» και Jamie Lee Curtis επίσης για το «Τα Πάντα Όλα».

Για αρκετό καιρό, η Angela Bassett ήταν το μεγάλο φαβορί αυτής της κατηγορίας, με την KerryCondon στα μετόπισθεν σαν πρώτη αναπληρωματική. Κι έπειτα βγήκε το «Τα Πάντα Όλα» με τις εξαιρετικές ερμηνείες των Stephanie Hsu και – κυρίως – της Jamie Lee Curtis, η οποία κέρδισε στην αντίστοιχη κατηγορία στα «Screen Actors Guild Awards».

Παρόλα αυτά, η Bassett συνεχίζει να είναι φαβορί γιατί αφενός έδωσε μία υπέροχα δυναμική ερμηνεία στο «Wakanda Forever» και αφετέρου γιατί ήδη έχει καθυστερήσει πολύ η Ακαδημία να της χαρίσει το χρυσό αγαλματίδιο που διεκδικεί με την κινηματογραφική της παρουσία η ηθοποιός εδώ και χρόνια. Υπήρξε υποψήφια 29 χρόνια πριν για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, αλλά έχασε από τη Holly Hunter.

Όσκαρ Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου

Υποψηφιότητες : Brian Tyree Henry για το «Causeway», Judd Hirsch για το «The Fabelmans», BrendanGleeson για «Τα Πνεύματα του Ινισέριν», Barry Keoghan επίσης για «Τα Πνεύματα του Ινισέριν», KeHuy Quan για το «Τα Πάντα Όλα».

Αν υπάρχει προς το παρόν μια κατηγορία για το αποτέλεσμα της οποίας η κοινή γνώμη μοιάζει να συνηγορεί, είναι αυτή ακριβώς. Και μάλιστα αν πραγματωθούν οι εικασίες, αναμένεται να δούμε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς κατά την παραλαβή του βραβείου.

Ο Ke Huy Quan χρειάστηκε να περιμένει πολλές δεκαετίες μέχρι κάποιος να του εμπιστευτεί έναν αξιόλογο ρόλο σε μια μεγάλη παραγωγή. Ο αξιολάτρευτος πιτσιρικάς των «Goonies» και του «Ιντιάνα Τζόουνς» παραμένει αξιολάτρευτος, όπως αποδεικνύει περίτρανα με την ερμηνεία του στο «Τα Πάντα Όλα», βάζοντας την κινηματογραφική βιομηχανία στη δύσκολη θέση να αναμετρηθεί με τον εαυτό της διερωτώμενη πώς ένας τέτοιος ηθοποιός πέρασε τόσα χρόνια στα αζήτητα.

Όπως επισήμανε πρόσφατα και η Lindsey Bahr, κινηματογραφική συντάκτης του Associated Press, το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει το Χόλιγουντ με τον Quan μετά τη νίκη, μιας και η βιομηχανία έχει τον τρόπο να συγχαίρει τον εαυτό της για στιγμές όπως αυτή και εκείνη του Troy Kotsur πέρυσι και στη συνέχεια να προχωράει. Ας ελπίσουμε ότι ο Quan έχουν ήδη βομβαρδίζεται με σενάρια και σημαντικές προσφορές για δουλειά.

Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Υποψηφιότητες : Martin McDonagh για «Τα Πνεύματα του Ινισέριν», Daniel Kwan και Daniel Scheinert για το «Τα Πάντα Όλα», Steven Spielberg για το «The Fabelmans», Todd Field για το «Tár», Ruben Östlund για το «Τρίγωνο της Θλίψης».

Λαμβάνοντας υπόψιν μας την μέχρι τώρα ιστορία των βραβείων, το σκηνοθετικό δίδυμο του «Τα Πάντα Όλα» έχει διασφαλίσει ήδη το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τη νίκη της Ένωσης Σκηνοθετών. Η νίκη αυτή, όσο σίγουρη κι αν φαίνεται αυτή τη στιγμή, δεν αναιρεί το γεγονός ότι μιλάμε για ένα μεγάλο κινηματογραφικό «σάλτο». Η νίκη των γενναίων «The Daniels» θα σήμαινε ότι η βιομηχανία επικροτεί την πρωτότυπη αφήγηση και επιβραβεύει τις διαφορετικές φωνές και την καλλιτεχνική ευτολμία.

Παρόλα αυτά, απέναντί τους έχουν έναν Steven Spielberg, ο οποίος έχει κερδίσει στην εν λόγω κατηγορία δύο φορές ήδη, και έναν ακόμα πολλά υποσχόμενο δημιουργό, τον Σουηδό Östlund, ο οποίος είναι ήδη ο μεγάλος νικητής του Φεστιβάλ των Καννών.

Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας

Υποψηφιότητες : «Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο» (Γερμανία), «Argentina, 1985» (Αργεντινή); «Close» (Βέλγιο); «EO» (Πολωνία); «Το Ήσυχο Κορίτσι» (Ιρλανδία).

Στην κατηγορία Καλύτερης Ξενόγλωσσης φέτος δεν υπάρχουν αδύναμοι υποψήφιοι. Μάλιστα, ήταν μια χρονιά με τόσες πολλές και καλές ξενόγλωσσες παραγωγές που ίσως να έμειναν εκτός λίστας κάποια πολύ δυνατά φιλμ όπως η «Απόφαση Φυγής» του Park Chan-wook.

Αν και οι λάτρεις του πολιτικού σινεμά στηρίζουν σθεναρά την υποψηφιότητα της Αργεντινής και οι Ευρωπαίοι σινεφίλ διχάζονται μεταξύ του «Close» και του σπαρακτικού ιρλανδικού ήσυχου κοριτσιού, το βραβείο μάλλον ήδη ανήκει στο γερμανικό πολεμικό έπος «Ουδέν Νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο».

Η ταινία του Edward Berger, η πρώτη γερμανόφωνη μεταφορά του μυθιστορήματος του Erich Maria Remarque, χτύπησε νεύρο και κατάφερε να θέσει υποψηφιότητα σε εννιά κατηγορίες.