Ο Ολυμπιακός διανύει μέχρι στιγμής μια απίστευτη σεζόν στην Euroleague, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και να παίζει κατά γενική ομολογία το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη.

Αντίπαλοι προπονητές, παίκτες αλλά και απλοί φίλαθλοι, όλοι παραδέχονται πως οι Πειραιώτες βρίσκεται δίκαια εκεί που βρίσκεται και είναι από τα φαβορί για την πρόκριση στο Final 4 του Κάουνας, αλλά και για την κατάκτηση του τροπαίου. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η ίδια η διοργάνωση, η οποία δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, όπου αναλύει 7 χαρακτηριστικά plays από το «μπλοκάκι» του κόουτς των «ερυθρόλευκων» και αποδεικνύουν την κυριαρχία τους.

Currently placed first in the standings, @olympiacosbc have been taking the league by storm this season⚡️🔴⚪️ They currently are in a 7 game win-streak. Let’s take a closer look on how they are dominating their opponents 👀 A thread⬇️I #EuroLeagueBreakdown pic.twitter.com/WqheX7aNbM — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2023

1. Η κίνηση στη βασική γραμμή

Ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετική ικανότητα να εκμεταλλεύεται την κίνηση χωρίς την μπάλα στην base line. Μόλις ο αμυντικός χάσει την επαφή του με τον παίκτη που μαρκάρει, ο τελευταίος κόβει μέσα στη ρακέτα και βάζει εύκολα καλάθια.

𝗕𝗮𝘀𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗚𝗮𝗺𝗲 Olympiacos has a great sense to exploit the baseline off-ball movement. As soon as the defender loses sight, they cut from the corner looking for high percentage shots near the basket. pic.twitter.com/UECsVEP2Qe — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2023

2. Η σωστή λειτουργία του Pick and Roll

Βγαίνοντας από το PNR, οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πολύ υψηλά ποσοστά ευστοχίας και έτσι αναγκάζουν τα αντίπαλα γκαρντ να πιέζουν στο τρίποντο. Τότε μπαίνει και τρίτος «ερυθρόλευκος» στην εξίσωση και να βρεθεί το καλάθι.

𝗔𝘃𝗼𝗶𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗣𝗡𝗥 𝗰𝗼𝘃𝗲𝗿𝗮𝗴𝗲𝘀 Coming out of the PNR, their ball-handlers shoot with a high %

In most cases, the defense wants to maintain them under pressure. When facing an aggresive PNR defense, they often use a third man to feed the roller. pic.twitter.com/iEgFeRS3Fq — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2023

3. Το παιχνίδι στο post

Όταν ποστάρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού το «κόψιμο» στη ρακέτα είναι τεράστια απειλή για τους αντιπάλους. Ο ψηλός ποστάρει τον αντίπαλό του και οι συμπαίκτες του συνεχώς κόβουν μέσα στο καλάθι. Εδώ είναι κοβμικός ο ρόλος του Φαλ που πασάρει με ευκολία και κάνει τα πράγματα εύκολα.

𝗙𝗲𝗲𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝘁𝗵𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘁 When posting up, cutting is a major threat for Olympiacos’ rivals. The can cut at any time, from any position. When the defender turns, they cut aggressively and drive to the basket. Moustapha Fall’s role as a passer is cruicial here. pic.twitter.com/WiaRttB84v — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2023

4. Η προσποίηση στο screen

Οι παίκτες του Ολυμπιακού προσποιούνται ότι πάνε για screen και πριν έρθουν σε επαφή με τον αντίπαλο κόβουν προς την ρακέτα. Αυτό τους δίνει συχνά αβαντάζ αφού οι αντίπαλοι τους χάνουν στις αλλαγές.

𝗧𝗿𝗶𝗰𝗸 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘄𝗶𝘁𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 The slip action has been very productive for the 🔴⚪️this season. They fake the screen, and just before touching the defender, they cut to the basket which gives them an immediate advantage as the defense usually tries to switch. pic.twitter.com/4BlJ5CHNPD — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2023

5. Το «κόψιμο» στη ρακέτα που «τιμωρεί» την άμυνα

Ένας από τους τρόπους που αντιμετωπίζεται η επίθεση του Ολυμπιακού είναι η επιθετική άμυνα για να κρατήσει τους «ερυθρόλευκους» μακριά από το ζωγραφιστό. Τότε οι παίκτες του Μπαρτζώκα, συχνά «κόβουν» δύο φορές προς τη ρακέτα και βρίσκουν τον δρόμο για το καλάθι.

𝗣𝘂𝗻𝗶𝘀𝗵 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝘁𝘂𝗻𝘁 We mentioned the pressure on ball-handlers. Another way for the defense to do that is by using aggressive stunts to keep them away from the paint. Olympiacos takes advantage of it by punishing the defender that is stunting with a back cut. pic.twitter.com/sHZ49GbWao — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2023

6. Ειδικά plays: ΜακΚίσικ

Ο ΜακΚίσικ μόλις πάρει την μπάλα στα χέρια του, «κόβει» μπροστά από τον αμυντικό και πηγαίνει με δύναμη προς το καλάθι, παίρνοντας το πλεονέκτημα.

𝗦𝗼𝗺𝗲 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 Coach Bartzokas has also added some cutting specials to his playbook. After the handoff action, @ShaqInTheBox cuts in front of his defender, getting the advantage and going hard to the basket. pic.twitter.com/2yGnWdrYvS — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 28, 2023

7. Η «μαεστρία» του Σλούκα

Από όταν αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε ο Σλούκας αξιοποιούσε τέλεια τους συμπαίκτες του. Το ίδιο κάνει και στον Ολυμπιακό, προσφέροντας εύκολα καλάθια στην ομάδα του.