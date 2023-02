Μετά τις δύο γυναίκες που σώθηκαν σε Καχραμανμαράς και Ντιγιαρμπακίρ έπειτα από 122 ώρες κάτω από τα συντρίμμια μετά το σεισμό στην Τουρκία φονικούς σεισμούς, το ίδιο συνέβη και με μωράκι δύο μηνών.

Το μωρό, σύμφωνα με το Anadolu, βρισκόταν στα χαλάσματα για 128 ολόκληρες ώρες.

Οι διασώστες, όπως είναι φυσικό, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μετά τη διάσωση, ενώ μετέφεραν με μεγάλη προσοχή το μωρό σε ασθενοφόρο για να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τις 24.150 σε Τουρκία και Συρία, με τις ελπίδες για τους επιζώντες να λιγοστεύουν όσο περνούν οι ώρες αφού, εκτός από όλα τα άλλα, στην περιοχή επικρατεί ψύχος.

👶2-month-old baby rescued from quake rubble after 128 hours in debris

🚑The baby survived the deadly disaster and was immediately taken to the hospital for medical checks

🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE https://t.co/t7yLEhhhwL pic.twitter.com/65ZpKXbkhx

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023