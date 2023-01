A Ryanair flight from Manchester arrives at Faro Airport on the first day that Britons are allowed to enter Portugal without needing to quarantine, as coronavirus disease (COVID-19) restrictions continue to ease, in Faro, Portugal, May 17, 2021. REUTERS/Pedro Nunes

Η αεροπορική εταιρεία ξεκίνησε και πάλι τις προσλήψεις στην Ουκρανία εν αναμονή του τέλους του πολέμου. 30.01.2023, 15:44 Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να μαίνεται, πλησιάζοντας στον πρώτο χρόνο από την αρχική εισβολή. Παρά ταύτα, η Ryanair ξεκίνησε να προσλαμβάνει σημαντικό αριθμό Ουκρανών πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας ούτως ώστε να είναι έτοιμη να επιστρέψει στη χώρα όταν τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος Μάικλ Ο'Λίρι. Πεσκόφ: Η προμήθεια όπλων στην Ουκρανία απλά κλιμακώνει τη σύγκρουση «Προσλαμβάνουμε σημαντικό αριθμό Ουκρανών πιλότων και πληρωμάτων καμπίνας ούτως ώστε να μπορούμε να … αποκαταστήσουμε τις βάσεις στην Ουκρανία εάν και όταν είναι ασφαλές να το κάνουμε», δήλωσε ο Ο'Λίρι σε αναλυτές μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου. Όταν η Ryanair έφυγε από την Ουκρανία Μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, η Ryanair σταμάτησε τις πτήσεις προς το Κίεβο, ενώ την ίδια ώρα δεσμεύτηκε πως θα είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία που θα επιστρέψει στην εμπόλεμη χώρα μετά τη ρωσική εισβολή. Σλοβενία: Συνελήφθησαν δύο άνδρες ως ύποπτοι για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της, Μάικλ Ο' Λίρι, ο αρχικός προγραμματισμός της ιρλανδικής αεροπορικής για το 2022 έκανε λόγο για 2 εκατομμύρια επιβάτες από τα τέσσερα αεροδρόμια της Ουκρανίας, με ελπίδες για περαιτέρω επέκταση των αριθμών αυτών. Ο Ο' Λίρι εξέφρασε την πεποίθηση ότι η low-cost αεροπορική θα επιστρέψει στην Ουκρανία τον επόμενο χειμώνα, όταν «οι Ουκρανοί, ας ελπίσουμε, θα έχουν διώξει τους Ρώσους και θα τους έχουν στείλει από εκεί που ήρθαν». Η αεροπορική είδε αύξηση στις κρατήσεις προς Πολωνία, καθώς οι Ουκρανοί προσπαθούν να επανενωθούν με τις οικογένειές τους στα σύνορα των δύο χωρών. Από την άλλη, γενικά οι κρατήσεις πτήσεων της Ryanair έπεσαν κατά περίπου 20% τις πρώτες μέρες της σύγκρουσης. Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ