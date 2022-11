Σαρλ Μισέλ: Συλλυπητήρια για τα θύματα στην Κωνσταντινούπολη

Τα συλλυπητήριά του για όσους έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην Ιστικλάλ, στην Κωνσταντινούπολη, εκφράζει με ανάρτησή του στο twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Φρικτά νέα από την Κωνσταντινούπολη απόψε» σημειώνει , προσθέτοντας ότι « όλες μας οι σκέψεις είναι με εκείνους που ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή και τον λαό της Τουρκίας σε αυτήν την πολύ οδυνηρή στιγμή».

Horrific news from #Istanbul tonight.

Condolences to the victims of the explosion at #Istiqlal

All our thoughts are with those currently responding and the people of Türkiye at this very distressing time.

— Charles Michel (@CharlesMichel) November 13, 2022