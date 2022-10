Τουρκία: Έκρηξη σε ορυχείο στην Αμάσρα – Δεκάδες εργάτες εγκλωβισμένοι

Μεγάλη έκρηξη σε ορυχείο στην περιοχή Αμάσρα της επαρχίας Μπάρτιν, στην νοτιοανατολική Τουρκία, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις αναφορές των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, μέχρι τώρα έχουν διασωθεί οκτώ εργάτες, ενώ παραμένουν εγκλωβισμένοι 44 εργάτες σε βάθος 300 μέτρων και πέντε σε βάθος 350 μέτρων.

