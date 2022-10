Μετά την έκρηξη στη Γέφυρα της Κριμαίας, ουκρανοί αξιωματούχοι σπεύδουν να υιοθετήσουν το χτύπημα χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνουν επίσημα την ευθύνη. Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, έδειξε να παραδέχεται ότι πίσω από την έκρηξη στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα βρίσκεται το Κίεβο, δηλώνοντας μάλιστα ότι η καταστροφή της είναι μόνο η αρχή.

Ρώσοι αξιωματούχοι -κυρίως από την περιοχή της Κριμαίας- δεν κρύβουν την πεποίθησή τους ότι πίσω από την έκρηξη κρύβεται σαμποτάζ των Ουκρανών, ωστόσο επίσημα ακόμα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις για τα αίτια της καταστροφής. Ο Πούτιν διέταξε έρευνα, ενώ η πρώτη αντίδραση του ρωσικού ΥΠΕΞ κρατά «ισορροπίες». Ειδικότερα η Μαρία Ζαχάροβα αναφέρθηκε στην τρομοκρατική φύση του Κιέβου που όμως αποδεικνύεται από την αντίδρασή του στο γεγονός και όχι από το γεγονός καθαυτό.

Αναφερόμενη εμμέσως στον Ποντόλιακ η Ζαχάροβα δήλωσε: «Η αντίδραση του καθεστώτος του Κιέβου στην καταστροφή πολιτικών υποδομών αποτελεί απόδειξη της τρομοκρατικής φύσης του».

Το χτύπημα στη Γέφυρα της Κριμαίας, ακόμα και αν δεν οφείλεται σε σαμποτάζ των Ουκρανών, αποτελεί πλήγμα στο γόητρο της Ρωσίας που δήλωνε πριν από τρεις μήνες ότι είναι αδύνατον να δεχτεί επίθεση.

According to data of the russian mass media, «the tank with fuel is on fire.»#Crimea #CrimeanBridge pic.twitter.com/krJMi8vthB — KyivPost (@KyivPost) October 8, 2022

Η «οχυρωμένη» γέφυρα

Σύμφωνα με την Elizabeth Tsurkov, συνεργάτη του Newlines Institute for Strategy and Policy, ενός think tank που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, η Ρωσία ισχυριζόταν ότι η γέφυρα του Κερτς δεν μπορούσε να δεχθεί επίθεση.

«Μόλις πριν από 3 μήνες, η ρωσική προπαγάνδα ισχυριζόταν ότι η γέφυρα της Κριμαίας ήταν αδύνατο να δεχθεί επίθεση λόγω των 20 διαφορετικών τρόπων προστασίας που την κάλυπταν, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δελφινιών. Τι κολοσσιαία αποτυχία», αναφέρει σε ανάρτησή της».

Only 3 months ago, Russian propaganda was claiming that the Crimea bridge was impossible to attack because of 20 different modes of protection covering it, including military dolphins (#17) https://t.co/gJdON9o4Vl What a colossal failure pic.twitter.com/70ZrQoKXYb — Elizabeth Tsurkov🌻 (@Elizrael) October 8, 2022

Οι δηλώσεις ουκρανών αξιωματούχων και οι απειλές της Μόσχας

Ουκρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο Ποντόλιακ είχαν κάνει λόγο για καταστροφή της γέφυρας ήδη από τους περασμένους μήνες. Ενδεικτικά, το Μάρτιο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Αλεξέι Ντανίλοφ είχε κάνει λόγο για πρόθεση του Κιέβου να εξαπολύσει επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ τον απείλησε ότι «σε περίπτωση επίθεσης στη γέφυρα της Κριμαίας, θα μπορούσε να γίνει στόχος της απάντησης της Ρωσίας». Ο απεσταλμένος της Ρωσικής Κρατικής Δούμας από την Κριμαία Μιχαήλ Σερεμέτ είχε δηλώσει ότι η απειλή του Κιέβου για επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας είναι αυτοκτονία.

«Η γέφυρα της Κριμαίας προστατεύεται από σύγχρονα συστήματα αεράμυνας. Η γέφυρα έχει αξιόπιστη προστασία, επομένως δεν συμβουλεύω τους Ναζί του Κιέβου να προσπαθήσουν να πραγματοποιήσουν προβοκάτσιες. Σε αντίθετη περίπτωση, τις προκλήσεις και τα σχέδιά τους θα ακολουθήσουν κεραυνοβόλα αντίποινα» είχε προειδοποιήσει.

Άμεση απάντηση υποσχόταν η Μόσχα

Τον Αύγουστο ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, μιλώντας για τη γέφυρα της Κριμαίας, σημείωσε ότι «τέτοια αντικείμενα πρέπει να καταστραφούν» γιατί κατασκευάστηκαν παράνομα. Επιπλέον, επέστησε την προσοχή στη μεγάλη στρατηγική σημασία της γέφυρας. Ένας άλλος σύμβουλος του επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, ο Ολεξέι Αρέστοβιτς, είχε απειλήσει να επιτεθεί στις εγκαταστάσεις «μόλις είναι τεχνικά δυνατό». Ο Ουκρανός βουλευτής Αλεξέι Γκοντσαρένκο δήλωσε μάλιστα ότι συζήτησε σχέδια για επίθεση στη γέφυρα με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Μπεν Γουάλας τον Ιούνιο.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να απαντήσει άμεσα σε κάθε προσπάθεια του Κιέβου να επιτεθεί στη γέφυρα της Κριμαίας» απάντησε τότε ο πολιτικός αναλυτής Πάβελ Σιπίλιν, σχολιάζοντας τις απειλές από το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας.

Η γέφυρα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις υποδομής της Μόσχας στην κατεχόμενη χερσόνησο. Τη γέφυρα εγκαινίασε προσωπικά ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Το έργο κόστισε δισεκατομμύρια.