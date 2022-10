Οι τέσσερις «βόμβες» του Λαρεντζάκη που «ξέραναν» την Μπαρτσελόνα

Με το δεξί κατάφερε να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στη φετινή Euroleague ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν απολαυστική μέσα στη Βαρκελώνη και έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 80-70.

Οι Ερυθρόλευκοι «έπνιξαν» τους Καταλανούς, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη (σ.σ 12 πόντους, 2 ριμπάουντ) να πετυχαίνει τέσσερα τρίποντα στην τελευταία περίοδο και να βάζει φαρδιά πλατιά τη σφραγίδα του στη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού.

Ο Έλληνας γκαρντ ήταν ουσιαστικά αυτός που τράβηξε το κουπί στην τέταρτη περίοδο, «τελειώνοντας» την Μπαρτσελόνα με 4 συνεχόμενα τρίποντα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τα «μάζεψε» σε ένα βίντεο το οποίο ανέβασε και στα social.

Δείτε τα τέσσερα χτυπήματα της… κόμπρας:

Man of the match @gianlary5 AKA the Cobra 🐍 ! #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #EveryGameMatters #BAROLY pic.twitter.com/jiB4y77uiW

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) October 7, 2022