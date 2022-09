Σάκκαρη – Ζανέφσκα (2-1): Το έκανε ξανά και προκρίθηκε στα ημιτελικά

Δεν τα παρατάει ποτέ η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε της, Βελγίδας με ουκρανική καταγωγή, Μαρίνα Ζανέφσκα με 2-1 σετ (2-6, 6-4, 6-4) και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του τουρνουά που διεξάγεται στην Πάρμα, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Μαυροβούνια Ντάνκα Κόβινιτς (Νο.78).

Η Σάκκαρη δεν βρισκόταν σε καλή κατάσταση στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, με την αντίπαλό της να παίζει χωρίς άγχος και να πατάει πολύ καλύτερα στο γήπεδο. Η Βελγίδα έκανε ό,τι ήθελε στο court και κάνοντας δύο break κατέκτησε εύκολα το πρώτο σετ (2-6).

Στο δεύτερο σετ η εικόνα ήταν διαφορετική από την αρχή με τη Σάκκαρη να ανεβάζει απόδοση και να παίζει όλο και καλύτερα. Μετά το αρχικό 2-2, η Μαρία έσπασε δύο φορές το σερβίς της αντιπάλου της και έγινε μεγάλο φαβορί για το σετ. Η Ζανέφσκα δεν τα παράτησε, κατάφερε να πάρει πίσω το ένα break και να μειώσει σε 5-4, η Σάκκαρη όμως «καθάρισε» το 10ο game και έκλεισε το σετ (6-4).

Το τρίτο και καθοριστικό σετ ήταν αρκετά αμφίρροπο με τις δύο τενίστριες να κάνουν διαδοχικά break η μία στην άλλη και να φτάνουν στο κρίσιμο 9ο game στο 4-4. Εκεί η Μαρία κατάφερε να κάνει το πιο σημαντικό break του ματς, εκμεταλλευόμενη και τα τρία double faults της αντιπάλου της και να φτάσει να σερβίρει για τη νίκη.

Στο τελευταίο game, οι δύο αθλήτριες τα έδωσαν όλα, η Ζανέφσκα έδωσε τρία match points, η Σάκκαρη, έσβησε ένα break point και στην τέταρτη ευκαιρία της κατάφερε να τελειώσει το ματς και να πάρει την πρόκριση τον ημιτελικό του τουρνουά.

From 0-40, Sakkari wins 5 straight points to stay on serve in the final set… #ParmaLadiesOpen pic.twitter.com/cAv8ien0zB

The warrior finds a way 👉@mariasakkari goes the distance for the 3rd time this week, edging past Zanevska to reach the semifinals in Parma 🇮🇹#ParmaLadiesOpen pic.twitter.com/TpeybFY20c

— wta (@WTA) September 29, 2022