«Πράσινος» και με τη βούλα ο Πονίτκα (vid)

Ο Ματέους Πονίτκα είναι πλέον με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν τον Πολωνό φόργουορντ μέσω ενός βίντεο που προβλήθηκε στο ΟΑΚΑ.

Το «τριφύλλι» κινήθηκε γρήγορα και κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τον 29χρονο παίκτη, ο οποίος και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Χθες (22/9) η Ρέτζιο Εμίλια είχε ανακοινώσει την αποχώρηση του Πολωνού και πλέον ο Πονίτκα τίθεται και επίσημα στη διάθεση του Ντέγιαν Ράντονιτς για να μπει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Δείτε το βίντεο:

Welcome to the Greens Mateusz Ponitka! ☘✍ #WeTheGreens #paobc #panathinaikos pic.twitter.com/cLw3UiTmfg

— Panathinaikos BC (@paobcgr) September 23, 2022