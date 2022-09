Μέσι – Νεϊμάρ: Το δίδυμο που σπέρνει το φόβο και τον τρόμο

Ασταμάτητοι. Είναι η μοναδική λέξη που ταιριάζει για να περιγράψει κανείς τους Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ. Η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε (0-1) και από το Parc Olympique Lyonnais, με τους δύο αστέρες να κάνουν και πάλι τα… μαγικά τους.

Η αρμάδα του Κριστόφ Γκαλτιέ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν και το οφείλει εν πολλοίς στο «μάγο» από την Αργεντινή και στο «μάγο» από τη Βραζιλία. Οι Παριζιάνοι απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής στη Ligue 1 (στο -2 η Μαρσέιγ), είναι πρωτοπόροι στους ομίλους του Champions League και βλέπουν το δίδυμο Μέσι – Νεϊμάρ να… οργιάζει στον αγωνιστικό χώρο.

Το ένα πάρτι διαδέχεται το άλλο για το εκπληκτικό δίδυμο των Παριζιάνων, που ξυπνά μνήμες από την απίθανη συνεργασία τους στην Μπαρτσελόνα. Μέσι και Νεϊμάρ είναι πραγματικά on fire στο ξεκίνημα της χρονιάς, πραγματοποιούν… εξωγήινες εμφανίσεις και σπάνε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο.

Stop us if you’ve heard it before: Neymar ➡️ Messi = ⚽ pic.twitter.com/A6WgUNMcM5 — B/R Football (@brfootball) September 18, 2022

2022/23 season so far Messi Neymar 👕 Matches : 11 👕 Matches : 11

⚽ Goals : 6 ⚽ Goals : 11

🅰️ Assists : 8 🅰️ Assists : 8

⚽️🅰️ G/A : 14 ⚽️🅰️ G/A : 19

🏆 Trophy : 1 🏆 Trophy: 1 Comfortably the 2 best ITW 🇦🇷🇧🇷 pic.twitter.com/DZyaUHc3Eb — Stav (@stavfps) September 18, 2022

Νεϊμάρ και Μέσι σπέρνουν το φόβο και τον τρόμο, κάνουν σμπαράλια όποια άμυνα βρουν μπροστά τους και ύστερα από 11 αναμετρήσεις μετρούν συνολικά 33 γκολ και ασίστ. Είναι μυθικά και απίστευτα αυτά που κάνουν στις πρώτες αγωνιστικές, με τον κόουτς της Παρί να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

-Neymar 19 G/A in 11 games

-Messi 14 G/A in 11 games Best duo in world football pic.twitter.com/Sor7lvmXJk — 𝐆𝐓 (@NeyMessiProp) September 18, 2022

Η περσινή πρώτη σεζόν του Μέσι μακριά από τη Βαρκελώνη συνοδεύτηκε και από… χαμηλές πτήσεις. Φέτος τα πάντα κυλούν διαφορετικά για τον αργεντινό σούπερ σταρ, που κάνει παπάδες στο πλευρό του Νεϊμάρ. Οι δύο αστέρες έχουν βαλθεί να τρελάνουν κάθε στατιστική κατηγορία στο γαλλικό πρωτάθλημα, αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Most Assists in Ligue 1 so far this season ; 🇦🇷 Leo Messi 7⃣

🇧🇷 Neymar Jr 7⃣ DUO❤️💙🐐👑 pic.twitter.com/bYyKb8lgmi — PSG Chief (@psg_chief) September 18, 2022

Ligue 1 this season so far: Most Goals – Neymar

Most Assists – Messi

Most Big Chances Created – Messi

Most Key Passes – Messi

Most Dribbles – Messi pic.twitter.com/b3nUhYg69z — Halsey 🇫🇮 (@meandmyself017) September 18, 2022

Αργεντινός και Βραζιλιάνος βρίσκονται με… κλειστά μάτια στον αγωνιστικό χώρο και η Παρί Σεν Ζερμέν μόνο κερδισμένη βγαίνει από αυτήν τη συνεργασία. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι στιγμής στη Ligue 1 Μέσι και Νεϊμάρ έχουν δώσει ο ένας στον άλλον πέντε ασίστ, τις περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο δίδυμο.

5 – Lionel Messi and Neymar have given each other five assists in Ligue 1 this season, more than any other duo. Bromance. #OLPSG pic.twitter.com/vfKkC1rkwd — OptaJean (@OptaJean) September 18, 2022

Players who gave the most assists to Messi over his career: 47🅰️ Suarez

40🅰️ Iniesta

40🅰️ Alves

32🅰️ Xavi

27🅰️ Pedri

25🅰️ NEYMAR

23🅰️ Alba

19🅰️ Rakitic pic.twitter.com/xP4M6zr3Iw — adil (@Barca19stats) September 18, 2022

«Σε αυτούς τους αγώνες οι σπουδαίοι παίκτες πρέπει να ξεχωρίζουν, όπως ο Νέι και ο Μέσι που ήταν πολύ καλοί. Ο Νεϊμάρ έχει δουλέψει πολύ για την ομάδα. Βγήκε, κατά τη γνώμη μου, λίγο κοκκινισμένος και λίγο θυμωμένος, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Έχει άψογη συμπεριφορά» δήλωσε ο Γκαλτιέ, που έσταξε… μέλι για τους δύο παίκτες του.

Christophe Galtier: “In these matches, the great players have to stand out like Ney and Messi tonight who were very good. Neymar has worked a lot for the team. He came out, in my opinion, a little flushed and a little angry but that’s normal. He has impeccable behavior.” 🇫🇷🗣 pic.twitter.com/Je1KqgdSzr — PSG Report (@PSG_Report) September 18, 2022

Μέσι και Νεϊμάρ είναι… μεταμορφωμένοι και αποφασισμένοι να οδηγήσουν την Παρί Σεν Ζερμέν στη Γη της Επαγγελίας. Οι δυο αστέρες οργιάζουν, δίνουν απαντήσεις μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δείχνουν έτοιμοι για το μεγάλο ραντεβού των εθνικών ομάδων στο Κατάρ. Μένει να φανεί και ποιος θα χαμογελάσει το Δεκέμβριο.