Ο Χάαλαντ έγραψε ιστορία στο γήπεδα της Premier League

Το φαινόμενο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζεται αφου έχει σπάσει ήδη τα κοντέρ στην Premier League με τα γκολ του.

Ο Νορβηγός με το γκολ του κόντρα στη Γούλβς που έκανε το 2-0 έγραψε ιστορία στα γήπεδα της Αγγλίας.

Συγκεκριμένα είναι ο πρώτος στην ιστορία που σκοράρει σε τέσσερα διαδοχικά εκτός έδρας ματς, επίδοση που δεν έχει καταγραφεί από επιθετικούς όπως ο Άλαν Σίρερ κσι ο Γουέιν Ρούνεϊ.

Ο 22χρονος επιθετικός φαίνεται πως θα είναι σε λίγα χρόνια ο καλύτερος από όλους και εάν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό θα είναι ο πρώτος της Μάντσεστερ Σίτι.

Erling Haaland is the first player in the competition’s history to score in each of his first FOUR Premier League away games.

This won’t be the last record he breaks. 🤖 pic.twitter.com/9LpYwbUNHh

— Squawka (@Squawka) September 17, 2022