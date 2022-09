79ο Φεστιβάλ Βενετίας: Βραβείο στον πόλεμο κατά της διαφθοράς των φαρμακοβιομηχανιών

Αγγλόφωνη επικράτεια στα βραβεία της 79ης Κινηματογραφικής Μόστρα τα οποία δόθηκαν το Σάββατο το βράδυ στην αίθουσα Σάλα Γκράντε του Λίντο – μια τελετή που διακρίθηκε από αρκετή συγκίνηση αλλά και χαρά. Όχι ακριβώς έκπληξη αλλά δεν γίνεται συχνά, ένα ντοκιμαντέρ ήταν τελικά ο μεγάλος θριαμβευτής της διοργάνωσης: το «All the beauty and the bloodshed» (Ολη η ομορφιά και η αιματοχυσία) της Λόρα Πόιτρας απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα, μια μεγάλη τιμή για την ντοκιμαντερίστρια η οποία έχει ήδη στην κατοχή της ένα Οσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ για το «Citizen four» (2014).

Το «All the beauty and the bloodshed» εστιάζει πάνω στην ακτιβιστική δράση της Νεουρκέζας καλλιτέχνιδας και φωτογράφου Ναν Γκόλντιν, η οποία όρθωσε ανάστημα ακόμα και σε διεφθαρμένες φαρμακοβιομηχανίες όπως της δυναστείας Σάκλερ και κατάφερε να κερδίσει. Μέσω της οργάνωσής της, «P.A.I.N.» η Γκόλντιν ενορχήστρωσε διαμαρτυρίες για να επιστήσει την προσοχή στην «τοξική φιλανθρωπία» της εν λόγω οικογένειας, της οποίας η εταιρεία, Purdue Pharma, πυροδότησε την επιδημία οπιοειδών με το δημοφιλές φάρμακό της, OxyContin, εξαιτίας του οποίου έχουν πεθάνει χιλιάδες άνθρωποι.

Αγγλόφωνη ήταν και η ταινία που απέσπασε το βραβείο σκηνοθεσίας, αν και ο σκηνοθέτης της είναι Ιταλός, ο Λούκα Γκουαντανίνο («Να με φωνάζεις με το όνομά σου»). Το «Bones and all» (Κόκαλα και όλα) για το οποίο ο Γκουαντανίνο βραβεύτηκε είναι ένα ασυνήθιστο οδοιπορικό στις πολιτείες της κεντρικής Αμερικής, κατά την διάρκεια του οποίου παρακολουθούμε να εκτυλίσσεται το ρομάντσο δύο κανιβάλων, τους οποίους υποδύονται η Τέιλορ Ράσελ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ. Η ταινία είναι μια πολύ παράξενη και όσο απίστευτο και αν ακουστεί τρυφερή αλληγορία πάνω στο θέμα του εθισμού. Ένα δεύτερο βραβείο, το «Μαρτσέλο Μαστρογιάνι καλύτερου νέου ηθοποιού», δόθηκε στη Τέιλορ Ράσελ.

Όπως ήταν ολοφάνερο από την στιγμή που η ταινία προβλήθηκε (και όπως είχαμε σημειώσει κατά την διάρκεια των ανταποκρίσεων από το φεστιβάλ), η Αυστραλή Κέιτ Μπλάνσετ κέρδισε τελικά το Copa Volpi καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την ταινία «Tarr», που σίγουρα πλέον θα την οδηγήσει για μια ακόμη φορά στα βραβεία Οσκαρ.

Η πιο αγαπησιάρικη ταινία του φετινού διαγωνιστικού τμήματος στη Μόστρα ήταν τα «Πνεύματα του Ινισέριν» (The Banshees of Inisherin) που επίσης απέσπασε δύο βραβεία. Ο Ιρλανδός ηθοποιός Κόλιν Φάρελ κέρδισε το Copa Volpi καλύτερης ανδρικής ερμηνείας και ο σκηνοθέτης Μάρτιν Μακ Ντόνα τον Αργυρό Λέοντα καλύτερου σεναρίου. Ο Βρετανός Μακντόνα παρέλαβε το βραβείο του Φάρελ ο οποίος δεν βρισκόταν στην τελετή αν και μίλησε μέσω skype από το Λος Αντζελες (όπου χρειάστηκε να επιστρέψει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων).

Η ταινία αναφέρεται στον μικροεμφύλιο δύο Ιρλανδών πρώην φίλων στο νησί Ινισέριν την ώρα που ο πραγματικός εμφύλιος μαίνεται απέναντι στο μεγάλο νησί. Ιδιαίτερα θερμός στις ευχαριστίες του ,ο Φάρελ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συμπρωταγωνιστή του, Μπρένταν Γκλίσον με τον οποίο είχε παίξει και στο μικρό αριστούργημα του Μακντόνα, «Αποστολή στη Μπριζ».

Για την ταινία «Tarr», η Κέιτ Μπλάνσετ απέσπασε το Copa Volpi καλύτερης γυναικείας ερμηνείας

Σε μια πολύ σκληρή αλλά και από πλευράς θέματος επίκαιρη ταινία, την «Saint Omer» της μαύρης Γαλλίδας δημιουργού Αλίς Ντιοπ δόθηκε ο Αργυρός Λέοντας – Μεγάλο βραβείο της επιτροπής. Στην ταινία παρακολουθούμε την δίκη μιας νεαρής γυναίκας που κατηγορείται ότι σκότωσε την 15 μηνών κόρη της εγκαταλειποντας την στην ανερχόμενη παλίρροια σε μια παραλία στη βόρεια Γαλλία. Αλλά καθώς η δίκη εκτυλίσσεται, τα λόγια των κατηγορουμένων και οι καταθέσεις μαρτύρων κλονίζουν τις πεποιθήσεις μας θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη δική μας κρίση.

Τέλος, όλοι οι θεατές στην αίθουσα Σάλα Γκράντε σηκώθηκαν για να χειροκροτήσουν τον επίσης απόντα από την τελετή Ιρανό σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί, του οποίου η ταινία «No bears» απέσπασε το βραβειο της επιτροπής. Ο Παναχί ,ως γνωστόν, ταλαιπωρείται επί χρόνια από το καθεστώς της χώρας του και του απαγορεύεται η έξοδος από την χώρα. Η ταινία του είναι ένας ύμνος στην κινηματογραφική δημιουργία, συνώνυμης με την ανθρώπινη ελευθερία.