Ο Πούτιν, ο Ερντογάν και οι αδύναμες κυβερνήσεις

Η αναφορά του Πρωθυπουργού και μάλιστα στο Υπουργικό Συμβούλιο σε Πούτιν και Ερντογάν και οι πραγματικές αιτίες υποχώρησης μιας κυβέρνησης ήταν ένας καλοκαιριάτικος κεραυνός σε μια ήδη πολιτικά ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Είπε, ούτε λίγο, ούτε πολύ ότι Ερντογάν και ο Πούτιν «δεν κρύβουν ότι θα ήθελαν άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα». Ειδικά για τον Ρώσο πρόεδρο είπε ότι επιθυμεί αστάθεια στις χώρες που αντιτάχθηκαν στην εισβολή στην Ουκρανία, επομένως και στην Ελλάδα.

Γιατί ξαφνικά όμως να αναφέρει τον Πούτιν και τον Ερντογάν; Ό,τι αυτοί οι δύο επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν κυβερνήσεις; Οι στενοί συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, υπενθυμίζουν πως κάτι παρόμοιο ανέφερε και στη Βουλή κατά την ομιλία του για τις υποκλοπές.

Είπε συγκεκριμένα πως «κυριαρχούν συμφέροντα που επιθυμούν αδύναμες κυβερνήσεις». Αυτά τα συμφέροντα δεν κατονόμασε τότε. Για να προσθέσει όμως με νόημα πως γνωρίζει καλά τις δυνάμεις εντός και εκτός Ελλάδας που δεν άντεξαν τον δρόμο της δυτικής φιλελεύθερης πορείας που σταθερά έχει επιλέξει η πατρίδα μας. Αυτά είπε πριν από λίγες ημέρες και τώρα, αυτά τα συμφέροντα που επιθυμούν αδύναμες κυβερνήσεις, τα κατονόμασε. Τα είπε Πούτιν και Ερντογάν. Είχε όμως υπόψη του, όπως εξηγούν οι συνεργάτες του, τι είχε συμβεί προσφάτως στον Ντράγκι (που τον ανάγκασαν σε παραίτηση) στην Πρωθυπουργό της Φινλανδίας Σάνα Μάριν (με τα βίντεο που παρουσιάστηκαν για την προσωπική της ζωή) και στον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Όλοι αυτοί, εκτιμούσαν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού. ότι έπαθαν, το έπαθαν επειδή αντιστάθηκαν στον Πούτιν.

Όταν οι κυβερνήσεις επικαλούνται «εξωτερικό εχθρό»

Τι έλεγαν όμως στην αντιπολίτευση όταν άκουσαν τον Πρωθυπουργό να αναφέρει στο Υπουργικό Συμβούλιο ως παράδειγμα απόπειρας αποσταθεροποίησης κυβερνήσεων τον Πούτιν και τον Ερντογάν; «Κάθε φορά που μια κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση, υπάρχουν πάντα κάποιοι που επικαλούνται «εξωτερικό εχθρό», για να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη». Αυτά έλεγαν αυτά σας μετέφερα και αμαρτία δεν έχω…

Τα εννέα πρόσωπα που καλούνται στην Επιτροπή Θεσμών

Εννέα συνολικά πρόσωπα θα κληθούν την Πέμπτη για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με την λειτουργία της ΕΥΠ. Η συνεδρίαση, θα είναι απόρρητη όπως αναγράφεται στην πρόσκληση, θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί και θα παρίσταται ο υπουργός Επικρατείας Γεώργιος Γεραπετρίτης. Τώρα σκεφτείτε, πόση ώρα θα χρειαστεί για να γίνει η ακρόαση 9 ατόμων. Σίγουρα θα απαιτηθεί και άλλη να μην άλλες συνεδριάσεις

Τα πρόσωπα στα οποία εστάλησαν προσκλήσεις βάσει των προτάσεων των βουλευτών- μελών της Επιτροπής είναι: Ο νυν διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης, οι τέως και πρώην διοικητές της ΕΥΠ Παναγιώτης Κοντολέων, Γιάννης Ρουμπάτης και Θεόδωρος Δραβίλλας. Καθώς και οι εισαγγελείς Εφετών Βασιλική Βλάχου και Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Επιπλέον έχει κληθεί και ο τέως γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος.

Το ενδιαφέρον της αντιπολίτευσης

Το ενδιαφέρον των βουλευτών της αντιπολίτευσης (δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ και ΠαΣοΚ) επικεντρώνεται κυρίως, σύμφωνα με πληροφορίες, σε δύο πρόσωπα. Στον μέχρι πρότινος διοικητή της ΕΥΠ κ. Κοντολέοντα και στον παραιτηθέντα γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Για τον πρώτο μου λένε ότι θα επιμείνουν να μάθουν εάν ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη και εάν όχι γιατί. Για τον δεύτερο, αναμένεται να υπάρξουν προς αυτόν, πολλές ερωτήσεις αναφορικά με την υπόθεση, όπως έλεγε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Παρακαλώ αφήστε το κινητό σας έξω από την αίθουσα

Ένα από τα ζητήματα που θα κληθεί να αποφασίσει η (νέα) Διάσκεψη των Προέδρων, υπό την προεδρία του Κώστα Τασούλα είναι εάν θα πρέπει ή όχι τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας να έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η επικρατούσα άποψη (άποψη της πλειοψηφίας) είναι οι βουλευτές να αφήσουν τα τηλέφωνά τους έξω από την αίθουσα, μετά τα όσα συνέβησαν στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου σημειώθηκε απευθείας μετάδοση της υποτιθέμενης απόρρητης συνεδρίασης σε ορισμένα ΜΜΕ τα οποία υποστηρίζουν τις απόψεις ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο που έμαθα είναι ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος όταν είχε ξαναγίνει τέτοια προσπάθεια απομάκρυνσης των κινητών αρνήθηκε με αποτέλεσμα να μείνουν τα κινητά μέσα στην αίθουσα. Τώρα όμως το ζήτημα έχει παραπεμφθεί στην Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία και θα αποφασίσει.

Ένας υφυπουργός με αρμοδιότητες… γραμματέα

Ήταν για τους κυβερνώντες μία κίνηση διοικητικής μορφής. Και τίποτα περισσότερο Πώς διαφορετικά θα μπορούσε να ερμηνευθεί η τοποθέτηση του Γιάννη Μπρατάκου στη θέση του υφυπουργού, αλλά με αρμοδιότητες… γενικού γραμματέα. Δηλαδή, ορκίζεται την Παρασκευή υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ με αρμοδιότητες γενικού γραμματέα του Πρωθυπουργού. Τι είχε συμβεί; Υπενθυμίζω απλώς ότι ο κ. Μπαράκος είχε ανακοινωθεί για τη διαδοχή του Γρηγόρη Δημητριάδη μετά την παραίτηση του τελευταίου από τη θέση του γενικού γραμματέα λόγω των υποκλοπών. Μάλιστα προσωρινά είχε αναλάβει γενικός γραμματέας στις 10 Αυγούστου ο Στέλιος Κουτνατζής, και σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, η προσωρινή ανάληψη καθηκόντων γενικού γραμματέα πρωθυπουργού από τον κ. Κουτνατζή ήταν μια κίνηση που γινόταν για τυπικούς λόγους, μέχρι να οριστικοποιηθεί η αποχώρηση του κ. Μπρατάκου από το ΕΒΕΑ, και να απαλλαγεί από πιθανά ασυμβίβαστα για τη θέση αυτή. Ξαφνικά όμως ήρθε η υφυπουργοποίηση. Η επίσημη αιτιολογία είναι ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να αναβαθμίσει τον ρόλο του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, ό,τι ο χρόνος έως τις εκλογές είναι λίγος (μόλις 9 μήνες όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης) και θέλησε να του δώσει άμεσα αρμοδιότητες στον κ. Μπρατάκο.. Το ερώτημα όμως είναι γιατί δεν τον έκανε αμέσως υφυπουργό και έβαλε προσωρινά στη θέση του έως τις 10 Σεπτεμβρίου τον Στέλιο Κουτνατζή; Μήπως να είχε σχέση με ασυμβίβαστα για θέση γενικού γραμματέα που δεν είχαν ακυρωθεί;

Αποκάλυψη: Οι μισθοί της ηγεσίας του ΕΦΚΑ Αυτό το ελάττωμα που έχω να κοιτάζω τα Φύλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μπορεί αν με βάλει σε μπελάδες. Γιατί το λέω αυτό; Επειδή πρόσεξα μια ΚΥΑ δύο υπουργείων (Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών) με την οποία καθορίζονται τα μισθολογικά του e-ΕΦΚΑ. Η ΚΥΑ αυτή έγινε σε εφαρμογή νόμου του υπουργείου Εργασίας. Όχι βεβαίως τα μισθολογικά των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, αλλά της διοίκησης. Ξέρετε τι μηνιαίο μισθό λαμβάνουν ο διοικητής και οι υποδιοικητές του ΕΦΚΑ; Πάνω από 7 χιλιάδες ευρώ. Διοικητής και υποδιοικητές μεγάλου οργανισμού, θα πείτε, ότι είναι και εάν συγκριθούν οι αποδοχές τους με τις αποδοχές του ιδιωτικού τομέα, τότε θα είναι τα μισά. Πώς όμως προέκυψε αυτό; Με την αριθμ. 78834 (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 766/29.08.2022) ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών ορίζονται οι αποδοχές των μελών της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ ως εξής: α) Διοικητής, στο 90% των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και προσδιορίζονται με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/22015. β) Υποδιοικητές, στο 85% των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και προσδιορίζονται με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. γ) Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών στο 72% των μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών και προσδιορίζονται με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/22015. Δεδομένου ότι ο μισθός του Προέδρου του Αρείου Πάγου είναι στα 8.314,56 ευρώ, προκύπτουν οι εξής αποδοχές: α) Διοικητής: 7.483,104 (μεικτά) β) Υποδιοικητές: 7.067,376 (μεικτά) γ) Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών:5.986,48 (μεικτά). Σύμφωνα με την ίδια απόφαση προκαλείται επιπλέον ετήσια επιβάρυνση ύψους 253.321,00 € στο προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι εν μέσω κρίσης δίνονται μισθοί περίπου 8.000 ευρώ και όταν ήρθε ο σχετικός νόμος προς ψήφιση στη Βουλή (τον περασμένο Φεβρουάριο) η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Στο κτήμα Dumfries House για know how στο Τατόι

Πρόκειται για ένα follow up (όπως το λένε οι Εγγλέζοι) της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην έπαυλη Dumfries House, στη Σκωτία, η μετάβαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στο ξακουστό αυτό κτήμα του διαδόχου του Βρετανικού Θρόνου πρίγκηπα της Ουαλίας Καρόλου. Πιθανόν να ρωτήσετε γιατί πάει η κυρία Μενδώνη στην Σκωτία; Πηγαίνει για να πάρει ιδέες, να δει το know how της αξιοποίησης του κτήματος ώστε να το εφαρμόσει στο Τατόί. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός είχε, ξεναγηθεί από τον ίδιο τον Κάρολο στο ιστορικό κτήριο και στο κτήμα, τα οποία διαχειρίζεται από το 2007 το Ίδρυμα του Πρίγκιπα (The Prince’s Foundation), προχωρώντας σε σημαντικά έργα αποκατάστασης ώστε να διαφυλαχθεί η σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Και αφού έγινε λόγος για το Τατόι, μαθαίνω ότι εντός των επόμενων εβδομάδων θα εγκατασταθεί εργολάβος για την αναμόρφωση του Ανακτόρου.

Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί και αμυντικές σχέσεις

Μόλις όμως σχηματισθεί η νέα βρετανική κυβέρνηση, αναμένεται στο Λονδίνο για συνομιλίες στρατηγικού ενδιαφέροντος ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Η στρατιωτική συνεργασία, βλέπετε, με τη Βρετανία, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ ενδιαφέρει την Ελλάδα. Αυτό το διάστημα ο υπουργός Άμυνας είχε διμερείς συναντήσεις (στο περιθώριο της διϋπουργικής της ΕΕ που διεξάγεται στην Πράγα με τον Γάλλο ομόλογό του καθώς και με την Γερμανίδα υφυπουργό Άμυνας (αφού υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες, στις ελληνογερμανικές αμυντικές σχέσεις). Ο υπουργός Άμυνας από την Πράγα έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας και τη διασφάλιση της ενότητας απέναντι στην ρωσική επιθετικότητα, με βάση τη Στρατηγική Πυξίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ξανά το φεστιβάλ Σπούτνικ του ΣΥΡΙΖΑ

Το Φεστιβάλ της Νεολαίας Σύριζα «Σπούτνικ 2022» με κεντρικό σύνθημα «Σε τροχιά ανατροπής: ξαναγράφουμε με νότες τη ζωή μας» θα ανοίξει τις πύλες του στο Άλσος Στρατού (Γουδή – πλησίον Μετρό Κατεχάκη) στις 9 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου με την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξη Τσίπρα! Όπως λένε στην ανακοίνωσή τους οι Συριζαίοι θα είναι μια «γιορτή με πολιτικές συζητήσεις, εκδηλώσεις, εκθέσεις, αθλητικά δρώμενα, workshops, παιδότοπο, μεταναστευτικές κουζίνες από όλο τον κόσμο και φυσικά πολλές συναυλίες στις 2 μουσικές σκηνές».