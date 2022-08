«Θα γίνει ανταλλαγή;»

Κουβαλάμε τώρα τους νεκρούς μας στον τόπο αυτό, τους αποθέτουμε εδώ, this is the place gentlemen. Κυρίες απαστράπτουσες, εξαίσιες αγαπημένες κι ανάμεσά τους ο ηττημένος ποιητής. Πλοία φαντάσματα κι έχουν τα ονόματα στην πλώρη. Sic transit gloria mundi, τραβούν για τη θάλασσα. Η ιστορία του ελληνισμού δεν είναι παρά η τραγική ιστορία του ανθρώπου που νόμισε πως θα γινόταν άλλος. Ποιος άλλος;