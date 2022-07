Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία στα πέναλτι (6-5)

Νέα Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ισπανία. Μετά από ένα τελικό που έσπασε… καρδιές η φούριας ρόχας επικράτησε με 6-5 στην διαδιακασία των πέναλτι κόντρα στην Ιταλία στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και κατέκτησε το τρίτο της χρυσό μετάλλιο και πρώτο μετά από 21 ολόκληρα χρόνια.

Οι Ιταλοί οι οποίοι απέκλεισαν την εθνική μας στα ημιτελικά, θα αρκεστούν στο ασημένιο μετάλλιο πέφτοντας από τον «θρόνο» τους μετά το 2019.

Οι Ισπανοί ξεκίνησαν εξαιρετικά (1-3), με την Ιταλία ωστόσο να επιστρέφει δυναμικά (3-3). Στο δεύτερο οκτάλεπτο οι Ισπανοί επέβαλαν τον ρυθμό τους φτάνοντας την διαφορά αρχικά στο +3 (3-6) διατηρώντας το προβάδισμα τους και στην συνέχεια (6-9).

Ωστόσο η Ιταλία επέστρεψε και ισοφάρισε σε (9-9) στέλνοντας έτσι τον τελικό στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Εκεί οι Ισπανοί ήταν πιο ψύχραιμοι και μεγάλο πρωταγωνιστεί τον τερματοφύλακα τους κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο.

🇪🇸SPAIN are the new World Champions!!!

They beat Italy 15-14 after penalty shoot out!#FINABudapest2022 #waterpolo pic.twitter.com/dqd5cwuJXq

— FINA (@fina1908) July 3, 2022