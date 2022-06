Ο Ναδάλ με πατερίτσες μετά τη θεραπεία – «Τρέχει» για το Wimbledon

Ο Ράφαελ Ναδάλ εξαντλεί κάθε πιθανότητα για να συνεχίσει να αγωνίζεται και γι’ αυτό υποβλήθηκε σε θεραπεία, μετά το πέρας της οποίας εμφανίστηκε να κουτσαίνει.

Επιστρέφοντας στη Μαγιόρκα, ο Ισπανός εμφανίστηκε με πατερίτσες, όπως και το Σεπτέμβριο του 2021, όταν υποβλήθηκε σε μικροεπέμβαση.

Από την ομάδα του Ράφα δεν υπήρξε αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τον τραυματισμό του, ωστόσο είχαν κάνει γνωστό ότι χρειαζόταν να κάνει ενέσεις σε καθημερινή βάση προκειμένου να καταφέρει να δώσει το «παρών» στο Roland Garros και να φθάσει στην κατάκτηση του 14ου τίτλου του στο Παρίσι. Ο ίδιος ο Ναδάλ είχε παραδεχτεί ότι αν ήταν άλλο τουρνουά δε θα είχε μπει σε αυτήν τη διαδικασία.

Ο Ράφα είχε εκφράσει την επιθυμία να αγωνιστεί στο Wimbledon, όμως οι πιθανότητες να τα καταφέρει δεν είναι πολλές.

Δείτε το βίντεο:

@RafaelNadal is going back to Mallorca after undergoing the first session of the foot treatment in Barcelona. pic.twitter.com/7IltW0xllV

— 9-7 in the 5th (@97InThe5th) June 7, 2022