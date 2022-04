Ξεκίνησαν στη Ρωσία οι πρόβες για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου, με αφορμή την 77η επέτειο από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης κατά των Ναζί στον «Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο» του 1941-1945.

Σύμφωνα με εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν, η πρώτη πρόβα που πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Πέμπτης, στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας με τις πεζές μονάδες και τη μηχανοκίνητη φάλαγγα, είχε… σε πρώτο πλάνο τα πυρηνικά.

Σημειώνεται πως η 9η Μαϊου φέρεται να είναι μια ημερομηνία όπου ο Πούτιν θέλει να έχει «ξεμπερδέψει» με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Moscow now. Victory parade rehearsal. Nukes right in the front. This will be a show. pic.twitter.com/hJ8ArISFNv

#Russia held its first parade rehearsal at night in Moscow’s Red Square Thursday. An official #parade will be held on May 9 with 33 formations, and more than 10,000 soldiers participating in celebrating the 77th anniversary of the Great Patriotic War. pic.twitter.com/BzWHIk32vB

— People’s Daily app (@PeoplesDailyapp) April 29, 2022