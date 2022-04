O εκκεντρικός μεγιστάνας της ηλεκτροκίνησης και του διαστήματος Έλον Μασκ αγόρασε μετοχές που αντιστοιχούν στο 9,2% του Twitter, μεταδίδει την Δευτέρα το Bloomberg επικαλούμενο έγγραφο που υποβλήθηκε στην αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα δε με τους Financial Times, ο Μασκ είναι πλέον ο μεγαλύτερος μέτοχος της Twitter Inc.

Η αναπάντεχη εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες αφότου το αφεντικό της Tesla και της SpaceΧ δήλωσε ότι σκέφτεται να δημιουργήσει δική του κοινωνική πλατφόρμα.

Νωρίτερα είχε κάνει «δημοσκόπηση» μεταξύ των 80 εκατομμυρίων ακολούθων του στο Twitter ρωτώντας τους αν η εφαρμογή «σέβεται την ελευθερία του λόγου», η οποία «είναι αναγκαία για μια λειτουργική δημοκρατία».

Το 70% των απαντήσεων ήταν αρνητικό, οπότε ο Μασκ διερωτήθηκε αν θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθεί νέα πλατφόρμα και ότι σκέφτεται σοβαρά μια τέτοια κίνηση.

Free speech is essential to a functioning democracy.

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022