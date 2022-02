Ελον Μασκ: Η δαδικτυακή υπηρεσία Starlink έχει ενεργοποιηθεί πάνω από την Ουκρανία

Ο Ελον Μασκ ανέφερε χθες, Σάββατο, σε ένα τουίτ με το οποίο απαντούσε στην έκκληση Ουκρανού αξιωματούχου, πως ο όμιλός του SpaceX ενεργοποίησε τη υπηρεσία παροχής ίντερνετ μέσω δορυφόρου Starlink στην Ουκρανία και πως η εταιρία στέλνει εξοπλισμό στη χώρα.

«Η υπηρεσία Starlink είναι τώρα σε λειτουργία. Κι άλλοι τερματικοί σταθμοί είναι καθ΄οδόν», έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής της Tesla και του αστροναυτικού ομίλου SpaceX.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022