Ξεπέρασε τον Τζαμπάρ και έγραψε ιστορία ο Αντετοκούνμπο!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους 42 πόντους που πέτυχε στη νίκη των Μπακς επί των Νετς, ξεπέρασε τον μυθικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας του Μιλγουόκι.

Μετά τα δύο βραβεία MVP, το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, τον τίτλο του MVP στα Play Off της περσινής σεζόν, αλλά και το βραβείο του MVP σε All-Star game, μια ακόμα εκπληκτική στιγμή για τον Έλληνα σούπερ σταρ, που δεν σταματάει να γράφει ιστορία.

Ο «Greak Freak» με τους 42 πόντους που σημείωσε κόντρα στους Νετς έφτασε συνολικά τους 14.212 πόντους στην καριέρα του και ξεπέρασε τους 14.210 του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ με την φανέλα των «ελαφιών».

.@Giannis_An34 has passed @kaj33 to become the Bucks All-Time Scoring Leader.

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 1, 2022