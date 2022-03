O πόλεμος στην Ουκρανία και ο συντονισμός των χωρών της Δύσης για την αντιμετώπιση της Ρωσικής εισβολής ήταν τα βασικά θέματα της συζήτησης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με την βρετανίδα ομόλογο του Λιζ Τρας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα στο Foreign Office. Άλλωστε οι δύο τους είχαν ξανασυναντηθεί στο πρόσφατο παρελθόν.

Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην Ουκρανία και ανέλυσαν τα σενάρια από εδώ και πέρα «εξετάζοντας τους τρόπους συντονισμού και συνεργασίας των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου το συντομότερο δυνατόν», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ διπλωματική πηγή.

🇬🇧 🇬🇷 The UK and Greece are united in condemning Putin’s barbaric invasion of Ukraine & isolating Russia on the world stage.

I offered @NikosDendias my condolences for the deaths of ethnic Greeks in Ukraine and we agreed to rally our partners in holding Russia to account. pic.twitter.com/HJXn9gSbPn

— Liz Truss (@trussliz) March 7, 2022