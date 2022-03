Περισσότεροι από 1 εκατ. Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει την χώρα, μετά την ρωσική εισβολή, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, με ειδικούς να προειδοποιούν πως με αυτό τον ρυθμό πιθανότητα να έχουμε την μεγαλύτερη προσφυγική κρίση του αιώνα.

Ο απολογισμός της Πέμπτης από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανέρχεται σε περισσότερο από το 2 τοις εκατό του πληθυσμού της Ουκρανίας, σε μια διασυνοριακή μετακίνηση μόλις επτά ημερών.

Εκτιμάται ότι έως και 4 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, και ακόμη και αυτή η πρόβλεψη θα μπορούσε να αναθεωρηθεί προς τα πάνω.

Η πλειοψηφία των Ουκρανών προσφύγων φαίνεται πως έχει καταφύγει στην Πολωνία, η οποία εκτιμάται πως φιλοξενεί περίπου 548.000 πρόσφυγες. Η αμέσως επόμενη επιλογή των προσφύγων φαίνεται να είναι η Ουγγαρία στην οποία έχουν περάσει 133.000 πρόσφυγες.

Μετά την αποχώρηση περισσότερων από 82.000 ανθρώπων την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, κάθε μέρα στη συνέχεια οδήγησε σε τουλάχιστον 117.000 νέους πρόσφυγες, φτάνοντας το ανώτατο όριο των σχεδόν 200.000 μόνο την Τρίτη, με βάση την τελευταία καταμέτρηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Συγκριτικά με τη Συρία, όπου ο πόλεμος ξέσπασε το 2011 και παραμένει η χώρα με τις μεγαλύτερες εκροές προσφύγων, σχεδόν 5,7 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Αλλά ακόμη και με τον γρήγορο ρυθμό με τον οποίο οι Σύροι εγκατέλειψαν τη χώρα το 2013, χρειάστηκαν τουλάχιστον τρεις μήνες για να φύγουν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Συρία.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2015, εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι και άλλοι πρόσφυγες που ήταν ως επί το πλείστον στην Τουρκία κατέφυγαν στην Ευρώπη, προκαλώντας αναταραχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την απάντησή της και κατά καιρούς αψιμαχίες και απωθήσεις σε ορισμένα εθνικά σύνορα.

Στο Twitter, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ Φίλιπο Γκράντι έγραψε: «Μέσα σε επτά μόλις ημέρες γίναμε μάρτυρες της φυγής ενός εκατομμυρίου προσφύγων από την Ουκρανία σε γειτονικές χώρες».

Πρόσθεσε: «Για πολλά εκατομμύρια ακόμη, εντός της Ουκρανίας, είναι καιρός να σιγήσουν τα όπλα, ώστε να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια που σώζει ζωές».

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.

For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022