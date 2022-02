Ο δήμαρχος της Οκτρίκα στην Ουκρανία καταγγέλλει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν θερμοβαρική βόμβα. Η Οκτρίκα βρίσκεται στην περιφέρεια Σούμι.

Όπως αναφέρει και ο Independent του Κιέβου, o Πάβλο Κουζμένκο δήλωσε ότι «οι Ρώσοι κατακτητές έριξαν θερμοβαρική βόμβα. Αυτός ο τύπος όπλου είναι γνωστή ως η πιο θανατηφόρα μη πυρηνική βόμβα, η οποία προκαλεί εκρήξεις που επιφέρουν τεράστιες θερμοκρασίες».

Mayor Pavlo Kuzmenko reported that Russian occupiers dropped a vacuum bomb. This type of weapon is known as the most deadly non-nuclear bomb, producing high-temperature explosions.

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα καίγεται και αποθήκη πετρελαίου μετά από τους βομβαρδισμούς.

Παρόμοιες αναφορές υπάρχουν και από άλλους λογαριασμούς στο Twitter.

The Russian military dropped banned vacuum (thermobaric) bombs on Okhtyrka in the Sumy region of Ukraine, 120 km west of Kharkov and who cares about the Geneva Convention? pic.twitter.com/9QpPnlqRxP

— Annette ⭐️⭐️⭐️🍊🍊🍊 (@Annette65740700) February 28, 2022