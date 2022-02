Πάνω από 30 ρωσικά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων φρεγάτες, υποβρύχια, αλλά και αρματαγωγά έχουν δημιουργήσει ένα αδιαπέραστο φράγμα πυρός που εκτείνεται ως τα ανοιχτά της Ρουμανίας και φτάνει ανατολικά της Βάρνας στη Βουλγαρία. Είναι η επιχείρηση αποκλεισμού της Ουκρανίας από θαλάσσης, με αντικειμενικό σκοπό της Μόσχας να μην επιτραπεί σε κανένα πολεμικό πλοίο άλλης χώρας να προσεγγίσει προς την Οδησσό και τις ακτές της πολιορκούμενης χώρας.

Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία, όπου το Χάρκοβο επλήγη το πρωί της Δευτέρας από ρωσικά μαχητικά Sukhoi.

Σημειώνεται δε πως η παρουσία των ρωσικών πολεμικών πλοίων αποτρέπει εμπορικά πλοία που επιχειρούσαν να προσεγγίσουν πόλεις της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ενα από τα ρωσικά πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα ήταν αυτό που άνοιξε πυρ εναντίον των 13 Ουκρανών συνοριακών φρουρών στο Φιδονήσι, ανοιχτά της Οδησσού, θανατώνοντας το σύνολο των υπερασπιστών του νησιού. «Προς ρωσικό πολεμικό πλοίο. Αντε γ@@@τε» ήταν οι τελευταίες λέξεις των Ουκρανών στρατιωτών, προτού το πλήρωμα του πολεμικού πλοίου ανοίξει πυρ και εξοντώσει και τους 13 στρατιωτικούς φρουρούς.

Μάλιστα, αμέσως μετά το ρωσικό τελεσίγραφο, οι Ουκρανοί συνοριακοί φρουροί συζητούν μεταξύ τους αν πρέπει να απαντήσουν στους Ρώσους «άντε γ@@@τε». Τότε ο Ουκρανός στρατιώτης επαναλαμβάνει δυνατά, με στεντόρεια φωνή, απευθυνόμενος προς τους Ρώσους επιτιθέμενους: «Αντε γ@@@τε».

Πάντως, η τρομακτική ναυτική παρουσία των Ρώσων στη Μαύρη Θάλασσα έγινε αφού οι Ρώσοι κατάφεραν να περάσουν ανεμπόδιστοι τα ελεγχόμενα από την Τουρκία Στενά του Βοσπόρου. Ο ίδιος ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου απάντησε αρνητικά στα επανειλημμένα αιτήματα των Ουκρανών να εμποδιστεί η διέλευση ρωσικών πολεμικών πλοίων από τα Στενά.

«Αν κριθεί ότι η Τουρκία βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, θα κλείσουν τα Στενά του Βοσπόρου» είπε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, δίνοντας το πράσινο φως στη Μόσχα για να διατηρήσει ανεμπόδιστα τη ναυτική της παρουσία στη Μαύρη Θάλασσα και να έχει την ευχέρεια συσσώρευσης ακόμη περισσότερων ναυτικών δυνάμεων γύρω από την Ουκρανία, αν το επιλέξει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με την επιλογή του ναυτικού αποκλεισμού, η Μόσχα στέλνει το σήμα ότι θέλει να στραγγαλίσει την τροφοδοσία πόλεων της Ανατολικής Ουκρανίας που δεν ελέγχονται από φιλορωσικές δυνάμεις, επιτείνοντας τις συνθήκες πολιορκίας.

«Ανησυχούμε για το μέγεθος της μαζικής ρωσικής στρατιωτικής παρουσίας, της μεγαλύτερης που έχει δει η Ευρώπη από το 1945» είπε ο Αμερικανός πρεσβευτής Τζέφρι Πάιατ την Τετάρτη, λίγες ώρες πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Την ώρα που στη Μαύρη Θάλασσα τα ρωσικά πολεμικά πλοία έχουν περικυκλώσει την Ουκρανία και στη Μεσόγειο τείνουν να δημιουργηθούν συνθήκες που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε μια ακήρυχτη ναυμαχία, στην ευρύτερη περιοχή μας κινούνται πολεμικά πλοία κι άλλων χωρών. Ανοιχτά της Κύπρου πλέει το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» με ακόμη 5-6 πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν. Επί του παρόντος, οι γαλλικές ναυτικές δυνάμεις τηρούν στάση αναμονής.

Ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, τα ρωσικά μαχητικά πετούν πάνω από το Χάρκοβο, ενώ εκρήξεις καταγράφονται ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές.

