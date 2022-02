Η Αριάνα Ροκφέλερ σε μία αποκλειστική φωτογράφιση για το «BHMAGAZINO» στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας μιλάει για την αγάπη της στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, την τέχνη και το έντονο ενδιαφέρον της για την ελληνική μόδα.

Η εγγονή του μυθικού κροίσου Ντέιβιντ Ροκφέλερ, βρέθηκε για λίγα εικοσιτετράωρα στη χώρα μας και εμείς φροντίσαμε να συναντήσουμε την όμορφη απόγονο της μεγάλης Αμερικανικής Δυναστείας.

Ένα κορίτσι με έντονη προσωπικότητα που γνωρίζει πολλά για την ιστορία και τον πολιτισμό μας (ο προπάππους της, Τζον Ροκφέλερ είχε χρηματοδοτήσει την αναστήλωση της στοάς του Αττάλου) αλλά λατρεύει και την ελληνική μόδα και τους ανερχόμενους designers.

Στο «BHMAGAZINO» αυτής της Κυριακής διαβάστε επίσης μία αποκλειστική συνέντευξη (for your eyes only) του διάσημου σταρ του Χόλυγουντ Λίαμ Νίσον, θέματα γύρω από τα εικαστικά, τα βιβλία, την οικονομία και ένα μαγευτικό ταξίδι σε ένα μάλλον άγνωστο προορισμό που θα σας συναρπάσει…