Οι New York Times απέκτησαν το Wordle , το δημοφιλές παιχνίδι που δίνει στους παίκτες έξι ευκαιρίες να μαντέψουν μια λέξη πέντε γραμμάτων καθημερινά.

Οι Times, που ανακοίνωσαν την αγορά του παιχνιδιού τη Δευτέρα, προσθέτουν τον γρίφο αυτό στο χαρτοφυλάκιό τους με παιχνίδια λέξεων όπως το The Crossword, το The Mini και το Spelling Bee. Από τον Δεκέμβριο του 2021, οι New York Times έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο συνδρομές Παιχνιδιών.

«Οι Times εξακολουθούν να επικεντρώνονται στο να γίνουν η βασική συνδρομή για κάθε αγγλόφωνο άτομο που επιδιώκει να κατανοήσει και να ασχοληθεί με τον κόσμο.

Τα παιχνίδια των New York Times αποτελούν βασικό μέρος αυτής της στρατηγικής», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. «Το Word θα παίξει πλέον ρόλο σε αυτή την καθημερινή εμπειρία, δίνοντας σε εκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο έναν ακόμη λόγο να στραφούν στους Times για να καλύψουν τις καθημερινές τους ειδήσεις και τις ανάγκες της ζωής τους».

Ο Josh Wardle, μηχανικός λογισμικού με έδρα το Μπρούκλιν, κυκλοφόρησε το παιχνίδι τον Οκτώβριο του 2021 και γρήγορα έγινε πολιτιστικό φαινόμενο. Εκατομμύρια άνθρωποι παίζουν πλέον Wordle κάθε μέρα, σύμφωνα με τους Times.

Σε μια δήλωση που κυκλοφόρησε στο Twitter τη Δευτέρα, ο Wardle έγραψε για την επιτυχία του παιχνιδιού, “Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι αυτό δεν ήταν λίγο συντριπτικό. Τελικά, είμαι μόνο ένα άτομο και είναι σημαντικό για μένα ότι καθώς το Wordle μεγαλώνει, συνεχίζει να προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία σε όλους».

Το Wordle, που αγοράστηκε σε μια τιμή που οι Times περιέγραψαν ως «σε χαμηλά επταψήφια νούμερα», θα παραμείνει αρχικά δωρεάν για νέους και υπάρχοντες παίκτες. «Δεν έχουμε θέσει σχέδια για το μέλλον του παιχνιδιού», είπε ο Τζόρνταν Κοέν, εκτελεστικός διευθυντής των Times. «Αυτή τη στιγμή, εστιάζουμε στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο υπάρχον κοινό μας, ενώ επίσης παρουσιάζουμε τα υπάρχοντα παιχνίδια μας σε ένα εντελώς νέο κοινό που έχει δείξει την αγάπη του για τα παιχνίδια λέξεων».

Ο Wardle συνεργάζεται με τους Times για να διασφαλίσει ότι, μόλις το παιχνίδι μεταφερθεί στον ιστότοπο της εφημερίδας, θα διατηρηθούν οι νίκες και τα σερί των υπαρχόντων παικτών, σύμφωνα με τη δήλωσή του.

To World είναι «μια ιστορία αγάπης»

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου έναν μήνα οι NYT δημοσίευσαν ένα άρθρο με τίτλο «Το Wordle είναι μια ιστορία αγάπης»

«Ο Josh Wardle, ένας μηχανικός λογισμικού στο Μπρούκλιν, ήξερε ότι η σύντροφός του αγαπούσε τα παιχνίδια με λέξεις, έτσι δημιούργησε ένα παιχνίδι εικασίας μόνο για τους δυο τους» έγραφε το άρθρο, προσθέτοντας: «Αλλά αφού το ζευγάρι έπαιξε για μήνες και αφού έγινε γρήγορα εμμονή στην ομάδα WhatsApp της οικογένειάς του, μόλις το παρουσίασε σε συγγενείς, ο κ. Wardle σκέφτηκε ότι μπορεί να ασχοληθεί με κάτι και το κυκλοφόρησε στον υπόλοιπο κόσμο τον Οκτώβριο. Την 1η Νοεμβρίου έπαιξαν 90 άτομα. Την Κυριακή, λίγο περισσότερο από δύο μήνες αργότερα, έπαιξαν περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι».

«Ήταν μια κατακόρυφη άνοδος για το παιχνίδι μία φορά την ημέρα, το οποίο καλεί τους παίκτες να μαντέψουν μια λέξη πέντε γραμμάτων με παρόμοιο τρόπο όπως το παιχνίδι μαντέψτε το χρώμα Mastermind».