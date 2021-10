Πενσυλβάνια – Τραυματίες από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο

Συναγερμός σήμανε στο Λάνκαστερ της Πενσυλβάνια, μετά από πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο Park City Center.

«Το Park City Mall είναι πλέον κλειστό λόγω επεισοδίου. Δεν υπάρχει άμεση απειλή ή κίνδυνος για το κοινό αυτήν τη στιγμή. Το εμπορικό κέντρο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021. Πρόσθετες πληροφορίες θα ανακοινωθούν όταν είναι διαθέσιμες» ανέφερε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ορισμένοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, χωρίς ν’ αναφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες, και πως έχουν προσαχθεί δύο ύποπτοι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία έλαβε κλήση για πυροβολισμούς σε εμπορικό κατάστημα της περιοχής.

Την είδηση επιβεβαίωσε και η δημοσιογράφος του USA Today, Candy Woodall, η οποία ωστόσο τόνισε ότι πολλές πληροφορίες χρειάζονται επιβεβαίωση.

«Υπήρξαν ορισμένοι τραυματισμοί», δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας στο Fox News χωρίς να είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένο αριθμό τραυματιών ή να επιβεβαιώσει εάν αυτοί σχετίζονται άμεσα με τους πυροβολισμούς ή προκλήθηκαν από τον πανικό.

Πάντως, η αστυνομία του Λάνκαστερ ανακοίνωσε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή των τραυματιών.

Lancaster City Bureau Police have confirmed a shooting at the Park City Mall. The scene is secure and there is no threat to the public. Non-life threatening injuries have been reported. Police remain on scene investigating and more details will be released at a later time. https://t.co/zWmtyfjiAi

— Lancaster DA (@Lancaster_DA) October 17, 2021