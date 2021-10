Έγραψε ιστορία ο Μαντσίνι

Σε ένα αρκετά ωραίο παιχνίδι, η Ιταλία κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 απέναντι στο Βέλγιο και να κατακτήσει την τρίτη θέση στο Nations League, φτάνοντας και πάλι σε μία διάκριση μετά την κατάκτηση του Euro το καλοκαίρι.

Εκτός από την τρίτη θέση, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι θα έχει ακόμη έναν λόγο για να θυμάται τη σημερινή ημέρα, καθώς με τη συγκεκριμένη νίκη κατάφερε να φτάσει σε ένα σπουδαίο επίτευγμα στον πάγκο της Ιταλίας.

Ο Μαντσίνι έγινε ο γρηγορότερος προπονητής στην ιστορία της Σκουάντρα Ατζούρα που φτάνει τις 30 νίκες. Συγκεκριμένα, χρειάστηκαν μόλις 44 παιχνίδια για να φτάσει σε αυτό το σπουδαίο επίτευγμα με την πατρίδα του.

30 – Roberto #Mancini is the Italy’s manager to have reached the milestone of 30 wins with the fewest matches (44) in the history. Commander.#ItalyBelgium #UEFANationsLeague pic.twitter.com/Auw3FrxrU8

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 10, 2021