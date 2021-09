Συνεχίζει να γράφει αρνητική ιστορία η Μπαρτσελόνα

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει τα τελευταία 24ωρα η Μπαρτσελόνα, καθώς μετά τις δύο αναμετρήσεις με την Μπάγερν και τη Γρανάδα, οι «μπλαουγκράνα» δεν μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη ούτε απέναντι στην Κάντιθ, μένοντας στο 0-0 στην Ανδαλουσία…

Ένα ακόμη παιχνίδι, στο οποίο η Μπαρτσελόνα ήταν τραγική και δεν μπόρεσε να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην Κάντιθ, η οποία θα μπορούσε να είχε πάρει και το «τρίποντο». Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν έμεινε έτσι με μόλις 8 γκολ μετά από πέντε αγωνιστικές, καταφέρνοντας να σημειώσει ένα ιστορικό ρεκόρ.

Πρόκειται για τη χειρότερη επιθετική επίδοση από τη σεζόν 2003/04, κάτι το οποίο αποδεικνύει (ξανά) πως η Μπαρτσελόνα περνά τη χειρότερη σεζόν της σύγχρονης ιστορίας της…

Barcelona have scored 8 goals after first five games this season in LaLiga, the lowest div at this stage of the competition since the 2003/04 season (5). [Opta] #FCBlive pic.twitter.com/tfitlJeYGb

— RouteOneFootball (@Route1futbol) September 23, 2021