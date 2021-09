Ένα πλοίο μεταφοράς κοντέινερ μπλόκαρε την κυκλοφορία στη Διώρυγα του Σουέζ με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα για δεύτερη φορά μέσα σε ένα εξάμηνο. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε, όπως ανακοίνωσε η Αρχή διαχείρισης της Διώρυγας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το πλοίο προσάραξε στο 54ο χιλιόμετρο της Διώρυγας, με συνέπεια τέσσερα άλλα πλοία που ταξίδευαν από το λιμάνι Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου να έχουν ακινητοποιηθεί. Η Αρχή ανέφερε πως κινητοποιήθηκαν άμεσα οι κατάλληλες ομάδες, προσπαθώντας να μετακινήσουν το πλοίο και να ελευθερώσουν την κίνηση.

