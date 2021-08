Μάχη με τις φλόγες δίνουν για ακόμη μία ημέρα οι πυροσβέστες σε Αττική, Εύβοια, Ηλεία και Μεσσηνία. Τα πύρινα μέτωπα βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη απειλώντας οικισμούς. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να περιορίσουν τη λαίλαπα ωστόσο η μάχη είναι άνιση. Οι επόμενες ώρες είναι πολύ δύσκολες και γι’ αυτό το Ισραήλ τείνει χείρα βοηθείας προς τη χώρα μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας η ομάδα απαρτίζεται από 16 πυροσβέστες και έρχεται στη χώρα μας για να συμμετάσχει άμεσα στις προσπάθειες, υπό τον συντονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Η αποστολή της ισραηλινής αντιπροσωπείας ανταποκρίνεται στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης προς την ισραηλινή, μέσω του πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα και συμβολίζει τις καλές σχέσεις και τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών και λαών.

Σε μήνυμά του, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γιαΐρ Λαπίντ, τονίζει: «Το Ισραήλ προστρέχει στο πλευρό της Ελλάδας ως πράξη φιλίας και αμοιβαίας υποστήριξης. Όλη η περιοχή αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και οι πυρκαγιές απειλούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες».

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Ελλάδα, Γιόσι Αμράνι, σημειώνει: «Οι φοβερές εικόνες που είδαμε τις τελευταίες ημέρες δεν άφησαν κανέναν Ισραηλινό αδιάφορο για τις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Το Ισραήλ στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας φιλικά και με αγάπη για τη χώρα και τον λαό της. Σε αυτή τη δύσκολη ώρα, οι καρδιές μας και οι σκέψεις μας βρίσκονται στους ανθρώπους που είναι μέσα στις φλόγες και στους πυροσβέστες που προσπαθούν αδιάκοπα να κατασβέσουν τις φωτιές. Είμαστε μαζί ένα μέτωπο».

2/7 The team of 16 firefighters is heading to #Greece to immediately take part, in coordination with the Hellenic Fire Service, in the great effort to extinguish the fires raging in different parts of the country.

